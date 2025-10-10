Entscheidung in der Schlussphase: FC Holzhausen geht im Topspiel gegen Reutlingen spät k.o.

Bitteres Ende für den FC Holzhausen: Nachdem es zwischenzeitlich zumindest nach einem Punkt im Topspiel aussah, traf der Tabellenführer in der Schlussphase zweimal.

Verbandsliga: Young Boys Reutlingen – FC Holzhausen 4:2 (1:1). „Das kann eigentlich gar nicht 0:0 ausgehen“ – das sagte der Reutlinger Trainer Volker Grimminger vom dem Topspiel unter Flutlicht am Freitag. Und er sollte Recht behalten. Vom Start weg war seine Mannschaft bemüht und hatte bereits in der Anfangsphase zwei Torschüsse zu verzeichnen.

Allerdings: So richtig gefährlich wurde es für das Tor von Holzhausens Schlussmann Julian Hauser zunächst nicht. Das änderte sich in der 26. Minute. Über die ohnehin viel frequentierte rechte Reutlinger Angriffsseite kam Adil Iggoute zum Abschluss – traf jedoch nur den Pfosten. Doch Ante Galic stand goldrichtig und staubte aus wenigen Metern zur verdienten 1:0-Führung für die Gastgeber ab.

Auch danach blieben die Hausherren am Drücker, in der 35. Minute musste Hauser mit einer starken Parade das 2:0 verhindern. Iggoute legte ab, Kevin Hausmanns starker Schuss von der Strafraumkante war dann jedoch Beute für den FCH-Torwart.

Elfmeter nach 40 Minuten ist erster FCH-Torschuss

Holzhausen fand zu diesem Zeitpunkt offensiv so gut wie gar nicht statt – und glich dennoch aus. Nach einem eigentlich harmlosen Diagonalball wurde Erind Zogu – unnötig aus Sicht der Young Boys – im Strafraum gefoult. Torjäger Janik Michel ließ sich in der 40. Minute nicht zweimal bitten und traf mit dem ersten Torschuss (!) der Gäste vom Punkt zum Ausgleich.

Kurz vor der Pause wurde es auch auf der anderen Seite noch mal brandgefährlich. Doch Iggoute verzog aus rund acht Metern knapp. So ging’s mit einem – für den FCH schmeichelhaften – Unentschieden in die Kabine. Zuvor hatte Michel mit einem Freistoß aus 35 Metern zumindest noch für den zweiten Gäste-Torschuss gesorgt. Gefahr für das Young-Boys-Tor bestand allerdings nicht.

Torflaute beendet – aber dennoch verloren

Immerhin: Die FCH-Torflaute nach zuvor zwei Spielen ohne eigenen Treffer wurde im Topspiel beendet. An den Kräfteverhältnissen auf dem Rasen änderte sich jedoch zunächst nichts. Die Gastgeber hatten den Ball und kamen auch zu mehreren Chancen, ehe sich in der 61. Minute auch die Mannschaft von Trainer Daniel Seemann wieder anmeldete.

Michels Schuss nach langem Ball ging zwar übers Tor, es wirkte jedoch wie ein – zumindest kleiner – Wachmacher für die Elf aus dem Sulzer Teilort. Genau in diese Phase hinein trafen jedoch die Hausherren sehenswert. Christos Chatzimalousis traf per direktem Freistoß vom linken Strafraumeck ins kurze Eck: Vom Innenpfosten ging der Ball ins Tor.

Janik Michels Doppelpack bringt am Ende nichts

Die Führung war verdient, hielt jedoch nur fünf Minuten. Erneut war es Michel, der nach Vorlage von Niklas Schäuffele zum 2:2 traf. Zum Ärger von YB-Trainer Grimminger, dessen Team den Ball zuvor unzureichend geklärt hatte. Das Spiel steuerte dadurch auf eine extrem spannende Schlussphase zu, in der 80. Minute wirkte es kaum vorstellbar, dass das Topspiel der Verbandsliga mit 2:2 enden wird.

Und tatsächlich: Der eingewechselte Hakan Aktepe hatte in der 86. Minute aus zwölf Metern den Lucky Punch auf dem Fuß, schoss jedoch übers Tor. Zwei Minuten später passierte es dann: Nach einer Flanke von rechts hielt Hauser zunächst den Kopfball von Albert Silov, Galic (88.) staubte zum 3:2-Endstand ab. Holzhausen wollte noch mal kontern, lud jedoch in der 92. Minute Chatzimalousis zum 4:2 ein – es war die Entscheidung im Topspiel.