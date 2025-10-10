Entscheidung in der Schlussphase: FC Holzhausen geht im Topspiel gegen Reutlingen spät k.o.

Bitteres Ende für den FC Holzhausen: Nachdem es zwischenzeitlich zumindest nach einem Punkt im Topspiel aussah, traf der Tabellenführer in der Schlussphase zweimal.
Verbandsliga: Young Boys Reutlingen – FC Holzhausen 4:2 (1:1). „Das kann eigentlich gar nicht 0:0 ausgehen“ – das sagte der Reutlinger Trainer Volker Grimminger vom dem Topspiel unter Flutlicht am Freitag. Und er sollte Recht behalten. Vom Start weg war seine Mannschaft bemüht und hatte bereits in der Anfangsphase zwei Torschüsse zu verzeichnen.