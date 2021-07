1 Dieses Haus ist jetzt bald Geschichte, es wird abgerissen. Foto: Reinhardt

Drei Baugesuche wurden in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates behandelt. So auch der Abbruch des Wohn- und Ökonomiegebäudes Kirchbergstraße 12 vor der Neckarbrücke. Dies sei notwendig, um die Erschließung des Bebauungsgebietes "Ortsmitte" weiter verfolgen zu können.

Deißlingen - Ortsbaumeister Rainer Braun sagte, dass planungsrechtliche Bedenken gegen den Abbruch dem nicht entgegenstehen. Auch bestehe kein Denkmalschutz. Dem Antrag wurde zugestimmt. Somit ist das Haus bald Geschichte.

Für die Errichtung einer zweistufigen Mauer als Hangabstützung im Reute Weg und den Neubau einer Doppelgarage und von Stützmauern in der Hebelstraße wurde ebenfalls grünes Licht gegeben.

Erneut auf der Tagesordnung stand die Beschaffung eines Autos für den Bauzug. Das Fahrzeug soll den "Caddy" ersetzen, der in die Jahre gekommen ist.

Vom Gemeinderat war allerdings gefordert worden, ein Angebot zu einem E-Fahrzeug einzuholen.

Im Augenblick, so Rainer Braun, sei Opel der einzige Anbieter am Markt in dieser Fahrzeugklasse. Aus Sicht der Verwaltung würden die vorliegenden Angebotspreise dafür sprechen, zunächst noch einmal ein "Verbrennermodel" zu beschaffen, bis der Preisunterschied zu den E-Modellen kleiner geworden sei. Dieses konventionelle Fahrzeug könnte man dann entweder für drei oder vier Jahre geleast oder bei einem Kauf in dieser vorgenannten Zeitspanne wieder veräußert werden.

Peter Emminger (DUL) fragte, was die Bauhofmitarbeiter bevorzugten. Rainer Braun erwiderte, dass das Votum der Mitarbeiter eindeutig zu Gunsten eines Verbrennermodells tendiere. Bei 15 Ja-Stimmen und vier Enthaltungen wurde der Kauf des Fahrzeugs Opel Combo Life, Diesel, für 17 690 Euro von Opel-Roth in Deißlingen beschlossen.