Entscheidung in Burladingen

DHL in Burladingen: Entsteht ein neues Gebäude?

Der Gemeinderat berät an diesem Donnerstag über einen Bebauungsplan „Gammertinger Straße". Der Hintergrund: Der Bau eines DHL-Gebäudes könnte ermöglicht werden.









Anfangs liest es sich staubtrocken: Thema im Burladinger Gemeinderat am kommenden Donnerstag ab 20 Uhr ist die „Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Gammertinger Straße in Burladingen“.

Ziel und Zweck der Bebauungsplanaufstellung haben es allerdings in sich: Auf der Fläche eines Speditionsbetriebs soll die Ansiedlung eines DHL-Gebäudes ermöglicht werden.

Das ist für das Gebiet geplant

Die Stadt Burladingen will am östlichen Ortsrand von Burladingen zum Teil bereits überbaute Grundstücke als Urbanes Mischgebiet und als Gewerbegebiet ausweisen, wie es in der Sitzungsvorlage heißt.

Auch neuer Wohnraum soll entstehen

Zudem sollen im Westen des Plangebiets an Stelle leerstehender Gebäude neue Gebäude errichtet werden – hier soll Wohnraum geschaffen werden. Geplant sind demnach mehrere Einfamilienhäuser mit bis zu drei Vollgeschossen und einer Gebäudehöhe von maximal zwölf Metern. Auch über Dachformen wird der Gemeinderat debattieren.

Hier könnte das Postgebäude errichtet werden

Als Standort für das geplante Postgebäude ist der nordöstliche Bereich des Plangebietes ermittelt worden. „Es stehen derzeit große Bereiche der gewerblichen Fläche leer, sodass die Zuführung dieser Flächen einer neuen Nutzung sinnvoll ist“, wird betont.

Zudem angedacht: ein Zufahrtsverbot im Gewerbegebiet entlang der B32. Dadurch könnten das Gewerbegebiet und die geplanten DHL-Stellplätze ausschließlich über die bestehende Betriebszufahrt verkehrlich erschlossen werden. Das Anlegen neuer Zufahrten könnte untersagt werden.

Darüber diskutiert der Gemeinderat

Es geht um die Fassung des Aufstellungsbeschlusses zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Gammertinger Straße, um Beratung und Billigung des Bebauungsplanvorentwurfs, um einen Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange.