Entscheidung in Bad Liebenzell: Roberto Chiari gibt Amt des Bürgermeisters auf

In einer Mitteilung wendet sich der erkrankte Bad Liebenzeller Rathaus-Chef an die Öffentlichkeit: Ende Mai versetzt ihn das Landratsamt in Ruhestand. Das sind die Gründe.
„Ich möchte Sie darüber informieren, dass meine Amtszeit als Bürgermeister der Stadt Bad Liebenzell zum 31. Mai 2026 enden wird“: So beginnt Roberto Chiaris Schreiben an unsere Redaktion. Seit gut einem Jahr übt der erkrankte Bürgermeister von Bad Liebenzell sein Amt schon nicht mehr aus. Dass es ihm noch immer sehr wichtig ist, das klingt aus seinen Worten heraus.