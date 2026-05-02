Entscheidung in Bad Liebenzell: Roberto Chiari gibt Amt des Bürgermeisters auf

In einer Mitteilung wendet sich der erkrankte Bad Liebenzeller Rathaus-Chef an die Öffentlichkeit: Ende Mai versetzt ihn das Landratsamt in Ruhestand. Das sind die Gründe.

„Ich möchte Sie darüber informieren, dass meine Amtszeit als Bürgermeister der Stadt Bad Liebenzell zum 31. Mai 2026 enden wird“: So beginnt Roberto Chiaris Schreiben an unsere Redaktion. Seit gut einem Jahr übt der erkrankte Bürgermeister von Bad Liebenzell sein Amt schon nicht mehr aus. Dass es ihm noch immer sehr wichtig ist, das klingt aus seinen Worten heraus.

Und dennoch zieht Chiari, der im Oktober 2021 zum Bürgermeister gewählt worden war, einen Schlussstrich. „Auf Grundlage der vorliegenden ärztlichen Einschätzungen wird das Landratsamt Calw mich aufgrund dauerhafter Dienstunfähigkeit zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand versetzen“, teilt er weiter mit.

„Amt des Bürgermeisters mit Überzeugung übernommen“

Belastungen Diese Entwicklung sei für ihn mit großem persönlichen Gewicht verbunden. „Ich habe das Amt des Bürgermeisters mit Überzeugung, mit hohem Einsatz und mit dem Anspruch übernommen, Verantwortung für unsere Stadt und ihre Menschen zu tragen.“ In den vergangenen Jahren hätten sich jedoch Rahmenbedingungen entwickelt, die die Ausübung dieses Amtes in besonderer Weise geprägt haben.

„Die Tätigkeit als Bürgermeister ist von Natur aus mit hoher Verantwortung und dauerhafter Belastung verbunden. In meiner Amtszeit kamen darüber hinaus außergewöhnlich konflikthafte und herausfordernde politische Rahmenbedingungen hinzu, die die Anforderungen an das Amt nochmals deutlich erhöht haben.“ Diese dauerhafte Belastung habe über einen längeren Zeitraum hinweg auch seine Gesundheit beeinträchtigt.

Sebastian Kopp (links) und Andreas Hölzlberger führen derzeit die Geschäft in der Stadtverwaltung. Foto: Felix Biermayer

Krankheit Chiari war zwischen 17. März und 2. Mai 2025 erstmals krankheitsbedingt ausgefallen. Nach seiner Rückkehr sprach er offen über seine Burn-out-Erkrankung. „Die Diagnose lautet Erschöpfungssyndrom“, sagte der Schultes damals im Gemeinderat.

Seine Rückkehr ins Liebenzeller Rathaus war von kurzer Dauer. Seit dem 16. Mai 2025 ist Roberto Chiari wieder krankgeschrieben. Sein ehrenamtlicher Stellvertreter, Sebastian Kopp, und der frühere Haiterbacher Bürgermeister, Andreas Hölzlberger, als interner Verwaltungsleiter führen seit vielen Monaten die Geschäfte gemeinsam. Erst im März hatte der Gemeinderat Hölzlbergers Vertrag bis Ende Juni verlängert. Dann ist er seit einem Jahr in der Bad Liebenzeller Verwaltung beschäftigt.

Nun hat das lange Rätselraten um Roberto Chiaris Rückkehr ein Ende. „Nach intensiver Abwägung und auf Grundlage der medizinischen Einschätzung ist nun dieser Schritt unausweichlich“, erklärt dieser zur Aufgabe seines Amts.

Auch weitere Rathaus-Chefs geben auf

Weitere Abschiede Chiari ist nicht der einzige Rathaus-Chef im Kreis Calw, der seinen Posten wegen der damit verbundenen, hohen Belastungen aufgibt. Schömbergs früherer Bürgermeister Matthias Leyn war zum 31. März zurückgetreten, weil ihm die Kraft fehlte. Und die Neubulacher Bürgermeisterin Petra Schupp – sie hatte vergangenen Sommer einen Herzinfarkt erlitten – wird ihr Amt infolgedessen zum 30. Juni aufgeben.

Dank Sein besonderer Dank gelte den Mitarbeitern der Stadtverwaltung sowie der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH, schreibt Roberto Chiari unterdessen weiter. „Ihr täglicher Einsatz, ihre Verlässlichkeit und ihr Engagement für unsere Stadt verdienen höchste Anerkennung und Respekt.“

Darüber hinaus bedankt er sich besonders bei seinen „beiden Stellvertretern, Herrn Sebastian Kopp und Frau Katrin Heeskens, die in meiner Abwesenheit mit großem Engagement und Verantwortungsbewusstsein die Amtsgeschäfte geführt haben. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar.“

Auch den vielen Bürgern, die ihn in seiner Amtszeit „unterstützt, mich begleitet und mir ihr Vertrauen entgegen gebracht haben“, spricht er seinen Dank aus.

Übergang „In den verbleibenden Wochen bis zum Ende meiner Amtszeit werde ich die notwendigen Schritte für eine geordnete Übergabe vorbereiten. Gleichzeitig ist es mir ein persönliches Anliegen mich – soweit es möglich ist – von vielen Menschen, Institutionen und Wegbegleitern auch persönlich zu verabschieden“, teilt Chiari mit.

Bad Liebenzell sei eine Stadt mit großem Potenzial und engagierten Menschen. „Ich bin überzeugt, dass sie ihren Weg auch in Zukunft erfolgreich weitergehen wird.“ Der Stadt, ihren Bürgern und allen Verantwortlichen wünsche er „von Herzen alles Gute“, heißt es abschließend.

So geht es jetzt weiter

Gemeinderat

Bürgermeister Roberto Chiari hat die Mitglieder des Bad Liebenzeller Gemeinderats offenbar am Donnerstag über die Entscheidung informiert. Gleich danach, so teilt Verwaltungsleiter Andreas Hölzlberger mit, „haben wir in Absprache mit dem ersten ehrenamtlichen Bürgermeisterstellvertreter Sebastian Kopp eine Sondersitzung des Gemeinderats“ auf Montag, 11. Mai, ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Bürgerzentrums einberufen. Der einzige Tagesordnungspunkt laute „Bürgermeisterwahl 2026“. In dieser Sitzung soll nach Angaben Hölzlbergers der Wahltag festgelegt werden, außerdem „der Text der Stellenausschreibung beschlossen sowie der Gemeindewahlausschuss gebildet werden“. Zeitplan

Laut der Gemeindeordnung muss die Bürgermeisterwahl in einem solchen Fall spätestens drei Monate nach Freiwerden der Stelle stattfinden, erklärt der Verwaltungsleiter. Dies sei spätestens am 31. August. Die Verwaltung schlage dem Gemeinderat als Termin für die Bürgermeisterwahl den Sonntag, 19. Juli, vor und für eine eventuell notwendige Stichwahl den 2. August. „Dies ist der frühestmögliche Wahltermin“. Weiter erläutert Andreas Hölzlberger: „ Die Stadtverwaltung sehe ich aber bestens für eine solchen sportlich-straffen Zeitplan aufgestellt und vorbereitet.“