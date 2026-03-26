Entscheidung im Verein: Kosten für Mitglieder des Naturbads Sulz steigen

Eine Beitragserhöhung wurde auf der Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen.
Die Erhöhung war laut Mitteilung des Vereins der wichtigste Tagesordnungspunkt. Die Aufnahmegebühr bleibt bei 40 Euro. Der Beitrag für einen Erwachsenen wird von 54 auf 60 Euro erhöht, der Kinderbeitrag von 29 auf 32 Euro. Der Familienbeitrag liegt bei 120 Euro (zuvor 102 Euro). Der Seniorenbeitrag wurde von 39 auf 45 Euro erhöht. Der Förderbeitrag, der nicht zum Baden berechtigt, bleibt bei zehn Euro. Der Chip, der zum Eintritt berechtigt, wird von zehn auf 15 Euro erhöht.