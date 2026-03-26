Entscheidung im Verein: Kosten für Mitglieder des Naturbads Sulz steigen

Die Erhöhung war laut Mitteilung des Vereins der wichtigste Tagesordnungspunkt. Die Aufnahmegebühr bleibt bei 40 Euro. Der Beitrag für einen Erwachsenen wird von 54 auf 60 Euro erhöht, der Kinderbeitrag von 29 auf 32 Euro. Der Familienbeitrag liegt bei 120 Euro (zuvor 102 Euro). Der Seniorenbeitrag wurde von 39 auf 45 Euro erhöht. Der Förderbeitrag, der nicht zum Baden berechtigt, bleibt bei zehn Euro. Der Chip, der zum Eintritt berechtigt, wird von zehn auf 15 Euro erhöht.

Nachdem die Stadt Lahr Zuschusskürzungen für die Bäder angekündigt hatte, lief im vergangenen Juli eine Besprechung mit den Verantwortlichen des Familien- und Freizeitbads Reichenbach, Reichenbachs Ortsvorsteher Girstl und der Sulzer Ortsvorsteherin Nicole Baur. Es wurde diskutiert, in welcher Höhe eine Kürzung der Zuschüsse möglich ist. Die Ortsvorsteher nahmen Vorschläge mit in die Haushaltsberatungen. Der Verein verzichtet nun freiwillig auf 15 Prozent des jährlichen Zuschusses. Im Zuge dessen war die Beitragserhöhung unumgänglich, da auch Energie- und Personalkosten gestiegen sind.

Unsere Empfehlung für Sie Rückblick auf 2024 Fast 16 000 Gäste besuchten das Naturbad Sulz Über einige zufriedenstellende Entwicklungen wurde auf der Versammlung des Vereins gesprochen. Zudem freuen sich die Mitglieder über ein neues Holzdeck.

In der Badesaison 2026 gibt’s wieder öffentliche Schwimmkurse ab Juni bis Ende Juli, die online buchbar sind. Zudem ist die Organisation eines Schwimmabzeichentags geplant. Das Naturbad beteiligt sich am Sommerferienprogramm der Stadt am 6. August

Boule-Mannschaften feierten mehrere Erfolge

Auch ein Rückblick auf 2025 war Teil der Versammlung. So wurde das Holzdeck im Gastronomiebereich erneuert. Auf eine Aluunterkonstruktion wurde ein Holz aus Robinie verschraubt, die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 30 000 Euro. Beteiligt waren viele Helfer in 13 Arbeitseinsätzen und 180 Arbeitsstunden. Am 17. Mai lief die Einweihung mit geladenen Gästen. Zum Beginn der Saison musste die Hardware des Zutritt-Systems erneuert werden. Die Kosten beliefen sich auf 8000 Euro.

Im Herbst wurde festgestellt, dass der hintere Teil des Geländes bei den Volleyballplätzen immer feuchter wurde und letztlich unter Wasser stand. Daraufhin wurden Stadt und Badenova informiert. Das Gelände wurde aufgegraben und es wurde deutlich, dass eine Quellleitung am Waldrand zugewachsen war. Bei den Arbeiten wurde das Gelände sehr in Mitleidenschaft gezogen.

Die erste Boule-Mannschaft des Naturbads Sulz sicherte sich in der vergangenen Saison den sechsten Tabellenplatz von insgesamt zwölf Mannschaften in der Regionalliga Süd. Somit kann das Team wieder in der dritthöchsten deutschen Bouleklasse an den Start gehen. Die zweite Mannschaft, die erst vergangenes Jahr ins Leben gerufen wurde, beendete die Saison ebenfalls erfolgreich auf dem fünften Tabellenplatz von insgesamt zwölf Mannschaften in der Bezirksliga.

Der Verein Naturbad Sulz hatte laut Mitteilung zum Ende vergangenen Jahres 1826 Mitglieder.