Der Rentenstreit in der Koalition steuert auf sein Finale im Bundestag zu. Was steht für die Rentnerinnen und Rentner auf dem Spiel - und was für die Beitrags- und Steuerzahler?
Berlin - Nach wochenlangem Streit will die Koalition heute ihr Rentenpaket im Bundestag beschließen. Nach 13 Uhr soll klar werden, ob das umstrittene Gesetz für ein stabiles Rentenniveau und eine ausgeweitete Mütterrente das Parlament passiert hat. Direkt danach wird noch über eine Betriebsrentenreform und die sogenannte Aktivrente abgestimmt. Worum geht es für die Menschen in Deutschland bei diesem Rentenpaket?