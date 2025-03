Grundstücksverkauf in Pfalzgrafenweiler Im Gebiet „Links am Heuwasen“ soll eine Näherei entstehen

Das Grundstück im Gebiet „Links am Heuwasen“ in Pfalzgrafenweiler macht der Gemeinde schon länger Sorgen. Denn da es in einem Mischgebiet liegt, darf dort keine reine Wohnbebauung entstehen. Dementsprechend schwierig gestaltete sich die Suche nach einem Käufer. Nun wurde aber ein Interessent gefunden.