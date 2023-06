BEZIRKSPOKALFINALE MÄNNERSG 08 Schramberg/Sulgen – SV Winzeln 5:3 n. E. (2:2, n. V.). Zunächst bestimmte die SG spielerisch das Geschehen und agierte druckvoll nach vorne. Die Winzelner Abwehr hatte einiges zu tun, das quirlige Flügelspiele der Talstädter abzufangen. Der SVW verlegte sich auf Konter, suchte die Zweikämpfe, um in Strafraumnähe Freistöße herauszuholen.

Richtig gefährlich waren die Schramberger mit einem Aufsetzer (10.) und 25-Meter-Kracher, die SVW-Keeper Armbruster jeweils entschärfe. Drei dicke Gelegenheiten in weniger als 60 Sekunden vergab Törtelyi in der 28. Minute. Erst wehrte Armbruster gegen ihn eine Direktabnahme aus sechs Metern zur Ecke ab. Die anschließende Hereingabe köpfte Törtelyi aufs Tor - Ziegler klärte auf der Linie und den Abpraller versuchte der Schramberger im zweiten Versuch ins Netz zu befördern, doch Armbruster parierte wieder bärenstark. Er hielt sein Team im Spiel.

Keeper Radu der SG Schramberg/Sulgen stark

Auf der anderen Seite hätte Simon Gaus mit einem Kopfball in der 30. Minute beinahe für Winzeln getroffen. SG-Schlussmann Radu fischte den Ball super weg. Kurze Zeit später kippte die Partie dennoch – aus dem Nichts konterte der SVW zum 1:0 (36.). Bei einem Ballgewinn im Mittelfeld ging es über vier Stationen auf die linke Schramberger Strafraumseite. Filigran zirkelte Max Finkbeiner die Kugel in den Winkel. Die Partie war zur Pause auf den Kopf gestellt.

Paukenschlag zur zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte mit einem Paukenschlag: Die Spielgemeinschaft bekam in der 48. Minute einen Elfmeter, den Flavius Oprea sicher zum 1:1 verwandelte (51.). Die Partie war nun wieder neu eröffnet. Die SG Schramberg/Sulgen wollte die Begegnung komplett drehen, der SV Winzeln stabil stehen und lauern.

SG Schramberg/Sulgen in Unterzahl

Den nächsten Aufreger gab es nach einer Stunde: Roland Hoch von der SG Schramberg/Sulgen rettete per Hand auf der Linie – Elfmeter und Rote Karte. Winzelns Gaus versenkte vom Punkt zum 2:1. Fortan war der A-Ligist in Unterzahl für die letzte halbe Stunde unter Zugzwang, um abermals den Ausgleich zu erzielen. Und der gelang aus einem ruhenden Ball heraus: Flavius Oprea wuchtete das Leder nach einer Ecke mit einem Flachschuss in die Maschen (73.). Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit hatte er sogar noch das 3:2-Siegtor auf dem Fuß und traf nach feiner Einzelleistung mit einem 16-Meter-Flachschuss nur den Pfosten (90.+2).

Verlängerung

Verlängerung

In der 94. Minute rettete SG-Keeper Radu einmal mehr in höchster Not bärenstark, vereitelte den dritten Winzelner Treffer. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, suchte jede Mannschaft die Entscheidung zu ihren Gunsten. Schramberg/Sulgen sogar in der 119. Minute nur noch zu Neunt agierte, da es Gelb-Rot für Sergej Ermolaev gab. Im Elfmeterschießen sorgte Flavius Oprea mit dem 4:3 dann für die Entscheidung.