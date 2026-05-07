Entscheidung getroffen: Das wird jetzt aus dem Oberndorfer Kernstadtbeirat

Die Diskussion um den Oberndorfer Kernstadtbeirat hat hohe Wellen geschlagen. Nach einer Klausursitzung zum Thema Neufassung der Hauptsatzung wurde jetzt ein Beschluss gefasst.
Wird der Kernstadtbeirat etwa abgeschafft? Diese Sorge treibt einige Oberndorfer um. Stein des Anstoßes war der Vorschlag der Stadtverwaltung, den Passus zum Kernstadtbeirat aus der Hauptsatzung zu nehmen – weil er in dieser Form rechtlich nicht mehr zulässig sei. Das führte zu Gegenwind, einer Grundsatzdiskussion - und zu einer Klausursitzung des Gemeinderats. Jetzt kam das Thema Hauptsatzung erneut auf den Ratstisch. Und diesmal war man sich einig – bis auf eine Frage.