Entscheidung gefallen: So geht es mit der Grundsteuer in Jungingen weiter

So geht es mit der Grundsteuer in Jungingen weiter

1 Die Stimmung in der Gemeinde wahren: Auch ein Grund, weswegen der Gemeinderat die Grundsteuer nicht antastete. Foto: Klaus Stopper /Klaus Stopper

Der Junginger Gemeinderat hat darüber entschieden, ob die Grundsteuer angepasst wird. Darauf müssen sich die Eigentümer in dem Ort einstellen.









Sowohl bei der Grundsteuer A als auch B bleiben die Hebesätze im nächsten Jahr unverändert bei 360 von Hundert (v. H.) und werden nicht auf 400 v. H. angehoben, wie von der Verwaltung vorgeschlagen. Das entschied der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend nach langer Diskussion. Die Kehrseite der Medaille: Mit den weiterhin geltenden alten Hebesätzen verliert die Gemeinde Einnahmen in Höhe von etwa 30 000 Euro (siehe Info-Rubrik).