Entscheidung gefallen Landesgartenschau 2032 kommt nach Offenburg

Die Aussicht auf eine weitere Landesgartenschau in der Ortenau sorgte nicht nur in Offenburg für Freude: "Dies ist eine sehr gute Nachricht nicht nur für die Offenburger, sondern für die ganze Ortenau", betont der Lahrer Oberbürgermeister Markus Ibert gegenüber unserer Zeitung. Lahr hatte die Landesgartenschau 2018 ausgerichtet. "Ein herzlicher Riesen-Glückwunsch geht an die Bevölkerung und den Gemeinderat von Offenburg, aber auch ganz persönlich an meinen Kollegen Marco Steffens!" Er sei sicher, dass die LGS Offenburg ein herausragendes Ereignis werde – ähnlich wie die LGS in Lahr. "Wir freuen uns für und mit Offenburg!", so Ibert.

Mehrwert für Wirtschafts- und Tourismusbranche

Auch Landrat Frank Scherer begrüßt die Entscheidung der Landesregierung: "Die Landesgartenschau wird Tausende Gäste nach Offenburg und in die Ortenau locken und verspricht einen Mehrwert für die Wirtschafts- und Tourismusbranche in der gesamten Region", betonte er. Durch ihre überregionale Strahlkraft könne die LGS ein Impulsgeber für die ganze Ortenau werden

OB Steffens konnte bei der Sitzung des Kreistags am Dienstagnachmittag zahlreiche Glückwünsche von Kreisräten und Amtskollegen entgegennehmen. Glückwünsche sendete auch CDU-Landtagsabgeordneter Volker Schebesta in seinen Wahlkreis. "Die Landesgartenschau 2032 wird Offenburg weiter voranbringen", ist sich der Staatssekretär im Kultusministerium sicher.

"Projekt für viele Generationen"

Offenburgs Finanzbürgermeister Hans-Peter Kopp unterstrich dass es gerade in schwierigen Zeiten wichtig sei, Mut für langfristige Projekte zu haben. "Die Landesgartenschau in Offenburg ist ein Projekt für viele Generationen von Offenburgerinnen und Offenburgern, und deshalb darf und muss die Finanzierung auch langfristig gedacht werden", erklärte er.

Mit dem bereits 2018/19 ins Leben gerufenen LGS-Fonds, der über 30 bis 35 Jahre laufen soll, setze die Stadt jährlich rund ein Prozent der Steuerkraft, aktuell eine Million Euro pro Jahr, für das Stadtentwicklungsprojekt ein. Hinzu kommen dadurch erst erreichbare Zuschüsse und weitere Mittel für Projekte und Maßnahmen, die ohnehin anzugehen wären. Allein für die Investitionskosten gibt es einen Zuschuss des Landes von bis zu fünf Millionen Euro.

Zentrales Element der Offenburger LGS-Bewerbung war, das "große Potenzial der Kinzig" freizulegen. Der Fluss soll auf seinem Weg durch die Stadt renaturiert, die Uferbereich zugänglich gemacht werden. Die "urbane Kinzig" bildet dann mit dem geplanten "Kinzigpark" auf dem Gelände des Karl-Heitz-Stadions nahe der Hochschule und dem Areal um die "Räderbachinsel" entlang des Mühlbachs eine zusammenhängende LGS-Anlage.

Mitbewerber

Insgesamt 17 Städte und Gemeinden haben sich im Landesprogramm "Natur in Stadt und Land" für die Ausrichtung einer Landesgartenschau oder Gartenschau beworben. Offenburg hatte sich zusammen mit acht weiteren Städten für die Landesgartenschauen in den Jahren 2032, 2034 und 2036 beworben. Weitere Zusagen gab es für Bad Mergentheim, das 2034 zum Zug kommt und Rastatt, das die Gartenschau im Jahr 2036 ausrichten darf.