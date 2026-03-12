Entscheidung gefallen: An diesen Orten im Kreis Calw dürfen Windräder gebaut werden

17 Vorranggebiete für Windenergie gibt es im Landkreis Calw künftig. Das größte umfasst 533 Hektar. Rund 2,8 Prozent der Fläche der Region Nordschwarzwald kommen als Standort in Frage.
Das Interesse an Sitzungen des Regionalverbands hält sich normalerweise in Grenzen. Geht es um die Windkraft, hat sich dies in den vergangenen Wochen allerdings geändert. Die Publikumsplätze im großen Ratssaal in Mühlacker waren alle belegt, die Presseplätze ebenso. Von den Zuschauerrängen aus wehte den Mitgliedern der Verbandsversammlung ein steifer Wind entgegen. Augenscheinlich hatten sich vor allem Kritiker der Windkraft und Bürger, die ein Vorranggebiet vor ihrer Haustür haben werden, eingefunden.