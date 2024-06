1 Noch sind die Autos auf der B 415 – hier in Reichenbach – mit Tempo 40 unterwegs. Das dürfte sich ändern. Foto: Baublies

Aller Kritik zum Trotz wird die Lahrer Stadtverwaltung den Verkehr auf der B 415 in Kuhbach und Reichenbach wohl herunterbremsen – weil sie es muss. Auch die Kernstadt könnte betroffen sein.









Link kopiert



Es war ein wahrer Sturm der Entrüstung, der vor fast genau einem Jahr über das Rathaus hinwegfegte: Am 5. Juli 2023 gab die Verwaltungsspitze per Pressemitteilung bekannt, die erlaubte Geschwindigkeit entlang der B 415 in Kuhbach und Reichenbach von 40 auf 30 Stundenkilometer zu reduzieren. Grund für die Entscheidung war eine verkehrs- und schalltechnische Untersuchung – die „eine erhebliche Überschreitung der Lärmwerte“ in beiden Ortsteilen belegte, wie es damals hieß.