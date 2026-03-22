Entscheidung des Bundestags: Was bedeutet die Aufnahme ins Jagdrecht für den Hornisgrinde-Wolf?

Die Zuständigkeit für die Wölfe des Landes und auch für den Hornisgrinde-Wolf wechselt vom Bundesnaturschutzgesetz ins Jagdrecht. Doch welche Auswirkungen hat das auf die Tiere?
Das neue Bundesjagdrecht wird voraussichtlich Ende des Monats den Wolf aus dem Bundesnaturschutzgesetz herausnehmen und die Zuständigkeit für seinen Schutz ins Jagdrecht übertragen. Welche Folgen das für die Wölfe der Region hat – und für den Hornisgrinde-Wolf – beleuchten das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, der Landesjagdverband und der Naturschutzbund (Nabu) aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln.