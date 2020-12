Entscheidung des Bundeskartellamts Kaufland wollte den Real-Standort Horb

Das bedeutet: Die Marktmacht wäre von Kaufland in Horb und Umgebung zu groß geworden.

Wie kam das Kartellamt zu diesem Ergebnis?

Das Kartellamt hat anhand von Payback-Daten ermittelt, aus welchem Gebiet 90 Prozent aller Kunden des jeweiligen Real-Standortes kommen. Dieses Gebiet bildet den räumlich relevanten Markt des betroffenen Real-Standorts ab. Besonders vertiefte Analysen wurden für das sogenannte Kerngebiet angestellt, aus welchem zwei Drittel aller Kunden stammen. Neben SB-Warenhäusern, Verbrauchermärkten und Supermärkten werden auch Bio-Supermärkte in den Markt einbezogen, nicht aber Fachgeschäfte wie Bäckereien oder Drogerien. Das Verbraucherverhalten sei unter anderem auch im Rahmen einer Verbraucherbefragung untersucht worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Betrage der gemeinsame Marktanteil der Schwarz-Gruppe inklusive der Real-Standorte in einem regionalen Absatzmarkt 35 bis 40 Prozent oder mehr, sei eine noch genauere Prüfung der Wettbewerbsverhältnisse vor Ort vorgenommen worden.

Für Horb bedeutet das: Kaufland am Bahnhof und Real-Markt auf dem Hohenberg zusammen haben diese Schwelle für den Absatzmarkt wohl überschritten.

Was wollte Kaufland mit dem Standort machen?

Eine spannende Frage, zu der es bisher noch keine konkrete Antwort gibt. Kaufland ist Teil der Schwarz-Gruppe, zu der auch die Lebensmitteleinzelhandelskette Lidl gehört. Es ist also durchaus denkbar, dass das Unternehmen Lidl in Horb etablieren wollte. Zwei Standorte von Kaufland? Klingt unwahrscheinlich, wird von Kaufland aber nicht direkt bestritten: Die Pressestelle schreibt auf Anfrage: "Als Standortkriterium zur Expansion sind für uns unter anderem Städte ab etwa 10 000 Einwohnern interessant. Hinzu kommen das darüber hinaus gehende Einzugsgebiet sowie die Wettbewerbssituation. Bei bundesweit 670 Standorten sind wir daher in vielen Städten mit zwei Märkten vertreten – auch in kleineren Städten, wie zum Beispiel in Bühl." Bühl hat knapp unter 30 000 Einwohner. Dritte Variante: Umzug von Kaufland vom Bahnhof auf den Hohenberg und dafür Lidl am alten Standort. Eine Variante, für die man viel Fantasie benötigt.

Wie geht es jetzt für den Real-Standort Horb weiter?

Das ist die wichtigste Frage, die viele Horber interessiert. Der Markt in Horb ist einer der Märkte, für die das Bundeskartellamt keine Genehmigung für die Übernahme durch Kaufland erteilt hat.

Die Pressestelle von Real schreibt auf Anfrage unserer Zeitung: "Neben Kaufland gibt es jedoch eine ganze Reihe weiterer Handelsunternehmen, die Interesse an Real-Standorten geäußert haben. Unser Eigentümer befindet sich derzeit mit verschiedenen Interessenten in sehr fortgeschrittenen und konkreten Verhandlungen. Das Ziel ist es, für alle Standorte die bestmögliche Lösung zu finden. Bitte haben Sie jedoch Verständnis, dass wir aus Gründen der Vertraulichkeit keine näheren Auskünfte zu spezifischen Verhandlungen geben können."

Es könnte also auch andere Interessenten für Horb geben, was nicht verwundern würde. Denn der Real-Standort in Horb soll einer der umsatzstärksten in ganz Deutschland sein. Und auch das Kaufland-Interesse unterstreicht das.

Wer könnte am Standort Horb interessiert sein?

Klar ist: Die Handelskette Globus hat bereits Interesse an bis zu 24 Real-Märkten bekundet. Das Bundeskartellamt hat damit kein Problem. Die Globus Gruppe darf nun in Verhandlung mit SCP gehen. Die "Wirtschaftwoche" schreibt jedoch, dass Globus bisher nur 16 Real-Märkte ins Visier genommen habe. Kay Weidner, Pressesprecher des Kartellamts, sagt: "Es kann beim Interesse an Real-Märkten durchaus Überschneidungen zwischen Kaufland und Globus gegeben haben." Eine Übernahme durch Globus sei kein Problem, da das Unternehmen im Vergleich zu Kaufland keine so große Marktmacht in den Standorten besitzt, für die sich die Handelskette interessiert. "Es sind Regionen, in denen Globus größtenteils noch nicht vorhanden ist." Für Globus könnte sprechen, dass das Unternehmen in Horb schon einen Baumarkt betreibt. Der wurde aktuell sogar von Hela in Globus umbenannt.

Neben den Übernahmeplänen von Kaufland und Globus ist beim Bundeskartellamt auch das Vorhaben von Edeka, bis zu 72 Real-Standorte zu erwerben, zur Prüfung angemeldet. Das Verfahren läuft derzeit noch. Edeka und SCP haben Mitte Dezember erste Angebote für Zusagen vorgelegt, sodass sich die Frist zur Entscheidung bis zum 22. Februar 2021 verlängert hat. In Eutingen hat kürzlich Edeka Rentschler eröffnet. Ist der Standort Horb dann noch attraktiv?

Rentschler ist allerdings genau so ein mittelständischer Lebensmittelhandel, den das Bundeskartellamt mit seiner Entscheidung stärken will: Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: "Die Schwarz-Gruppe baut durch die Übernahme ihre starke Marktposition beim Einkauf von Lebensmitteln weiter aus. Die bedingte Freigabe des Vorhabens war möglich, weil sich SCP im Gegenzug dazu verpflichtet hat, Real-Standorte mit einem Beschaffungsvolumen von insgesamt mindestens 200 Millionen Euro an mittelständische LEH (Lebensmittelhandel, Anm. d. Red.)-Unternehmen zu veräußern. Wir sorgen damit für eine Stärkung des Mittelstandes als wichtige Absatzalternative für die Hersteller und Lieferanten von Lebensmitteln in Deutschland."

Eine Stellungnahme war am Dienstagabend bis zum Redaktionsschluss von Rentschler nicht zu bekommen. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Pfalzgrafenweiler hat mit Eutingen seinen elften Markt in der Region eröffnet.

Aber auch Globus könnte mit dieser Formulierung des Kartellamts-Präsidenten gemeint sein. Der Mittelständler aus dem Saarland betreibt in Deutschland bislang 47 SB-Warenhäuser und erzielt laut "Wirtschaftswoche" einen Umsatz von 4,5 Milliarden Euro in Deutschland.

Zum Vergleich: Die Schwarz-Gruppe ist mit einem Umsatz von rund 113 Milliarden Euro europaweit der mit Abstand größte Lebensmitteleinzelhändler in Europa. In Deutschland beträgt der Umsatz circa 39 Milliarden Euro. Kaufland betreibt rund 670 SB-Warenhäuser und Verbrauchermärkte. Lidl betreibt mit 39 Regionalgesellschaften ein Vertriebsnetz mit circa 3200 Standorten, und ist der größte Discounter-Konzern der Welt mit insgesamt 10 800 Filialen in 32 Ländern.

In den vergangenen Monaten hieß es auch, dass der Immobilieninvestor SCP Group einen Teil der Geschäfte unter dem Namen Real voerst weiterbetreiben will. "Gerüchten zufolge handelt es sich um 50 Filialen", schrieb das Online-Portal "Chip365".