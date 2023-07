1 Die Breitmatten in Kuhbach werden nicht zur Fahrradstraße, das hat der Gemeinderat am Montag mehrheitlich entschieden. Foto: red/Gieger

Die Straßen in den Breitmatten in Kuhbach und der Hexenmatt in Reichenbach werden nicht für Radler umgewidmet – das hat der Lahrer Gemeinderat am Montag beschlossen. Es war eine ganz enge Entscheidung.









Zuletzt hatte sich der Verkehrsbeirat mehrheitlich für fünf neue Fahrradstraßen in Lahr ausgesprochen. Davor hatten allerdings die Ortschaftsräte in Kuhbach und Reichenbach dagegen votiert, Radlern auch in den Breitmatten und der Hexenmatt Vorfahrt zu gewähren. Am Montagabend war nun der Gemeinderat gefragt – und senkte mit knapper Mehrheit den Daumen für dieses Verkehrswende-Projekt der Stadt. Zumindest für die geplanten Fahrradstraßen in den Stadtteilen. Dagegen gab es grünes Licht für die drei vorgesehenen Radstraßen in der Innenstadt (Altmühlgasse, Am Mauerfeld und Klostermattenweg).