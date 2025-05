TuS Altenheim – TG Schömberg (Freitag 20.30 Uhr, Riedhalle Neuried-Ichenheim). Beim 29:26-Hinspielsieg stellte die TG Schömberg zum wiederholten Male in dieser Runde ihre immense Heimstärke unter Beweis. „Der erste Schritt ist getan, jetzt darf gerne auch der Zweite folgen“, meinte Schömbergs Trainer René Wismar nach der ersten Begegnung in der Relegation.

„Wir haben im Hinspiel über weite Strecken einen sehr, sehr guten Tag erwischt, von daher ist es schade, dass unser Vorsprung nicht noch ein, zwei Tore höher war. Dieses Ergebnis ist für mich deshalb ganz schwer einzuschätzen, das wird für uns eine schwere Aufgabe werden am Freitag gegen Altenheim zu bestehen“, sagt Wismar. „Den positiven Trend in der Rückrunde haben wir bestätigt, haben uns im Hinspiel sehr viel Selbstvertrauen geholt und brauchen uns deshalb nicht vor dem Gegner zu verstecken. Zudem bleibt es dabei, dass wir aufsteigen dürfen, Altenheim den Abstieg aber vermeiden muss“, geht Wismar positiv gestimmt in das Kracherspiel am Freitag.

Fokus auf das eigene Spiel

„In der Trainingswoche haben wir wie immer den Fokus auf uns selbst gerichtet und haben an unseren Schwächen gearbeitet , damit sind wir in der jüngsten Vergangenheit sehr gut gefahren“, gibt der Coach einen kleinen Einblick in die beiden letzten Trainingseinheiten. „Alle Spieler sind ohne Verletzungen aus dem Hinspiel heraus gekommen, so dass wir höchstwahrscheinlich mit dem gleichen Aufgebot antreten werden“, kann auch weiterhin auf fast alle seiner Akteure zurückgreifen.