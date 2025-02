Entscheidende Abstimmung im Rat: So begründen die Fraktionen die Ampel-Lösung für die neue Lahrer Klinik

„Wir erreichen nicht alle Menschen“ OB Markus Ibert äußert sich zum Wahlerfolg der AfD in Lahr

Zwei Tage nach der Wahl sagt der Oberbürgermeister seine Meinung zum starken Abschneiden der Rechtsaußen-Partei in der Stadt. Die AfD hatte am Sonntag in Lahr die meisten Stimmen erhalten.