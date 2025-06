Entrüstung in Oberndorf: Bürger spenden Museumsstücke – die werden einfach weggeworfen

1 Diese zwei Container wurden auf dem Werkhofgelände gesichtet – was wie Baumaterial aussieht, sind teilweise gesammelte Objekte von Bürgern. Foto: Privat Das Entsetzen ist groß: Die Stadt soll Fundstücke, die Bürger einst dem Museum überlassen haben, einfach in den Müll geworfen haben.







Was da in den beiden Containern auf dem Werkhofgelände gesammelt wurde, sah auf den ersten Blick aus wie altes Baumaterial – vorschriftsmäßig sorgsam aufgeteilt in Holz und Metall. Bei näherem Hinsehen konnte mancher Bürger aber das erkennen, was er einst dem Museum im Schwedenbau zur Bewahrung und Visualisierung heimatgeschichtlicher Aspekte in der Ausstellung zur Verfügung gestellt hat: historische Stücke, die nun offenbar sang- und klanglos entsorgt werden.