Entnahme am Brunnen verboten: Wasser sparen - Empfingen ruft Bürger zum bewussten Umgang auf

Noch fließt das Wasser zuverlässig aus dem Hahn. Doch die Gemeinde Empfingen bereitet sich bereits auf eine Zukunft mit neuen Herausforderungen vor.

Empfingen. Die anhaltend trockene Witterung und hohe Wasserverbräuche veranlassen die Gemeinde Empfingen zu einem Appell an die Bevölkerung. Über ihre sozialen Medien bittet die Gemeindeverwaltung Bürgerinnen und Bürger darum, sparsam mit Trinkwasser umzugehen.

„Unser Trinkwasser ist ein wertvolles Gut“, heißt es in dem Aufruf. Bereits kleine Maßnahmen könnten dazu beitragen, die Wasserversorgung zu entlasten. So empfiehlt die Gemeinde unter anderem, Gärten und Rasenflächen nur bei Bedarf zu bewässern, Autos möglichst nicht zu waschen sowie Pools und größere Wasserbecken nur zurückhaltend zu befüllen. Auch Wasserhähne sollten nicht unnötig laufen gelassen und Wasch- oder Spülmaschinen möglichst voll beladen genutzt werden.

Wasserknappheit in Empfingen? „Noch nicht“

Von einer akuten Wasserknappheit ist Empfingen derzeit nach Angaben von Bürgermeister Ferdinand Truffner allerdings noch nicht betroffen. Der aktuelle Hinweis sei nichts Spezielles für Empfingen, sondern ein allgemeiner Aufruf zum verantwortungsvollen Umgang mit Trinkwasser. Auf die Frage, ob Wasserknappheit für eine Gemeinde inzwischen ein konkretes Problem sei, antwortet Truffner: „Für Empfingen aktuell noch nicht, aber perspektivisch schon.“

Gerade deshalb investiere die Gemeinde bereits heute in die Wasserversorgung von morgen. Vor einigen Monaten erhielt Empfingen vom Land Baden-Württemberg einen Förderbescheid in Höhe von rund 2,05 Millionen Euro für den Neubau eines Hochbehälters. Insgesamt beläuft sich das Investitionsvolumen auf rund 4,9 Millionen Euro.

Neuer Hochbehälter soll Versorgung langfristig sichern

„Die Bewilligung dieser Förderung ist ein starkes Signal für die Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde“, erklärte Truffner bei der Übergabe des Förderbescheids. Eine sichere und leistungsfähige Wasserversorgung sei eine der zentralen Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge. „Ohne die Unterstützung des Landes wäre ein Projekt dieser Größenordnung kaum zu stemmen.“

Mit dem neuen Hochbehälter soll die Trinkwasserversorgung langfristig gesichert und an zukünftige Anforderungen angepasst werden. Hintergrund sind unter anderem zunehmende Trockenperioden, die Folgen des Klimawandels sowie steigende Anforderungen an die Versorgungssicherheit. Vorgesehen ist der Neubau in der Nähe der bestehenden Hochbehälter beim Schützenhaus. Die bisherigen Anlagen sollen später in das neue System integriert werden.

Auch für das interkommunale Gewerbegebiet KOMPASS81 sowie die Wasserversorgung im Bereich der Julius-Bauser-Straße spielt das Projekt eine wichtige Rolle. Der Bau ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Bereits im kommenden Frühjahr soll sich der Gemeinderat ausführlich mit den Planungen und dem Bauablauf beschäftigen.

Wer Wasser für private Zwecke entnehmen möchte, kann dies in Empfingen nach Angaben der Gemeindeverwaltung ausschließlich am Tälesee über die dortigen Schwengelbrunnen tun. An anderen öffentlichen Brunnen ist eine Wasserentnahme nicht erlaubt.