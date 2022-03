1 Unter anderem dieser Kater wird derzeit im Haus am Rietenwäldle betreut. Foto: Kauffmann

Immer wieder werden im Haus am Rietenwäldle herrenlose Haustiere abgegeben und wieder aufgepäppelt. Doch nicht immer sind es die Besitzer, die die Tiere aussetzen.















Grosselfingen - Eine Seltenheit ist es nicht, dass im Haus am Rietenwäldle in Grosselfingen Tiere stranden. Und erst am Wochenende ist es wieder passiert: Ein Kater irrte in der Hainburgstraße umher, wurde aufgegriffen und nun von Kristina Stalder in der Pflegestelle Haus am Rietenwäldle betreut (siehe Info).

Noch ein Kater ist am gleichen Fundort aufgetaucht: weiß mit Flecken und Tigermuster. Stalder: "Dieser ist nicht kastriert und hatte ein auslaufendes Auge." Sie berichtet: "Bei ihm gehen wir davon aus, dass er ohne Besitzer ist, da er Menschen eher nicht gewöhnt ist, er musste mit der Lebendfalle gefangen werden." Wegen seiner Augenverletzung ist er derzeit noch stationär in tierärztlicher Behandlung, daher haben wir noch keine Bilder; er wird dann anschließend ebenfalls in einer Pflegestelle versorgt.

Flucht vor Marder und Fuchs

Einige weitere Fundtiere verschiedenen Alters werden derzeit betreut. Woher diese Tiere kommen? Es sei nicht immer eindeutig, ob ein Tier weggelaufen, sich verirrt hat oder ausgesetzt wurde. Wie Stalder erklärt, haben die Ursachen nicht durchweg mit Menschen zu tun: "Auch bei den Kaninchen, die wir finden, ist unklar, ob sie ausgebüxt sind oder gar vom Fuchs verschleppt wurden." Teils würden die Tiere auch vor ihren Angreifern flüchten und sich dann verirren, so zum Beispiel wirklich geschehen, nachdem ein Marder in einer Wachtelgehege in Grosselfingen eingedrungen war.

Wenn die Tiere nicht gesucht werden, vermute sie, dass es ausgesetzte Tiere sind. Das konkret nachzuvollziehen, sei jedoch schwierig. Im Fall des zahmen Katers aus der Hainburgstraße allerdings, hat sich ja jemand die Mühe gemacht, ihn zu kastrieren und ihm einen Chip zu setzen. Stalder: "Das heißt, er war auf alle Fälle mal ein Haustier, für das man bereit war, Geld auszugeben."

Viele Haustiere leiden

Wie Stalder berichtet, leiden viele Haustiere jedoch still in Ställen und dunklen Kellern und sterben ebenso still. Und natürlich gibt es auch sie, die ausgesetzten Haustiere, die die Halter schlicht loswerden wollen. Die Möglichkeiten des Tierschutzgruppe Bodelshausen-Hechingen sind hier begrenzt, Stalder: "Wir können nur unterstützen, beraten und halt die Tiere aufnehmen, die irgendwo aufgefunden werden."

Die aufgefundenen Tiere werden beim örtlichen Fundamt angezeigt und beim zuständigen Tierheim sowie bei Registerstellen als Fundtiere gemeldet. Viele von ihnen seien jedoch scheu, ohne jede Markierung und von daher seien es wohl die Nachkommen von verwilderten Hauskatzen, mutmaßt Stalder.

Wichtig sei, dass alle Haustiere gekennzeichnet und registriert werden, etwa beim Haustierregister des Tierschutzbundes.

Info: zahmes Tier

Am Sonntag, 20. März, wurde gegen 21.50 Uhr ein Kater im Haus am Rietenwäldle abgegeben. Dieser ist zwar kastriert und gechipt, aber die Chip-Nummer ist nirgends registriert. Das Tier wird der Rasse "Brauntiger EKH" zugeordnet, ist männlich, zahm und mindestens fünf Jahre alt. Der Kater war dehydriert und hat deshalb eine Infusion erhalten, war abgemagert, wiegt drei Kilo. Der Kater wird im Haus am Rietenwäldle betreut. Der Eigentümer des Katers kann sich unter Telefon 07476/944452 an Kristina Stalder wenden.