2 Trotz intensiver Suche: Bisher wurde Hund Joey aus Sulz-Fischingen noch nicht gesichtet. Foto: Gruppe "Wo ist mein Hund?"

Die Gruppe "Wo ist mein Hund?" ist schon wieder stark gefordert: Denn gleich zwei entlaufene Hunde werden unter Hochdruck gesucht.















Horb/Sulz - Auf viele erfolgreiche Suchen können die ehrenamtlichen Tierschützer aus der Region schon zurückblicken.

Doch nun gibt es wieder zwei schwierige Fälle. Die Hunde Sabina und Joey werden immer noch gesucht. Und die Hoffnung ist, dass viele Menschen aus der Region die Augen offen halten.

Sabina büxte am Sonntag aus

Sabina ist Sonntagfrüh, 6. November, entlaufen. Die Hündin büxste in Horb-Bittelbronn aus. "Sie ist leider unabsichtlich zur Haustür raus", berichtet Tierschützerin Jaqueline Dießner von der Gruppe "Wo ist mein Hund?". Sabina ist ein weißer Schäferhundmischling und ein "absoluter Angsthund". Sie trage ein Sicherheitsgeschirr.

Joey wird bereits seit Donnerstag vermisst

Mischlingshund Joey aus Sulz-Fischingen wird bereits seit Donnerstag, 3. November, vermisst. "Er war mit Gassigängern unterwegs. Die Frau geriet ins Stolpern und der Hund ist samt Geschirr mit Flexileine abgehauen." Inzwischen könne es aber auch sein, dass er sich daraus befreit habe. Dießner – die unter anderem auch mit Helfern die Katze Kitty im Februar in Sulz rettete – sagt: "Aufgrund der Situation kann Joey sehr verstört und ängstlich sein."

Bei Sabina habe es schon Sichtungen gegeben, berichtet nun Dießner. "Leider mussten wir feststellen, dass Sabina in kürzester Zeit sehr weit gelaufen ist. Deshalb bitte auch Augen offen halten in den Räumen Nagold, Waldachtal und Freudenstadt", informieren die Tierschützer von "Wo ist mein Hund?" auch auf ihrer Facebook-Seite.

Mischlingshund ist aktuell mit "Vollspeed" unterwegs

Sie sei mit "Vollspeed" unterwegs. Dießner: "Sie ist jetzt im Calwer/Freudenstädter Raum unterwegs. Da die Sichtungen bisher an Hauptstraßen waren, konnten wir bisher keine Futterstellen einrichten."

Bei Joey gab es bisher keine einzige Sichtung. "Da waren nun Pet-Trailer im Einsatz. Drohnen sind geflogen, mit Wärmebildkamera. Das blieb leider bisher alles erfolglos." Die Tierschützer sind in Sorge. Dießner: "Die Gefahr besteht, dass er mit der Leine festhängt."

Tierschützer bitten: keine Einfangversuche!

Bei beiden Hunden gelte: "Bitte nicht versuchen, die Hunde einzufangen. Sichtungen bitte umgehend an ›Wo ist mein Hund?‹ unter der Handynummer 01515/ 6 26 87 77 melden." Jede Art von Versuchen, sie anzulocken, könne die Tiere in Panik versetzen. Das konnte man schon bei Angsthündin Fiona aus Horb-Rexingen sehen, die nach wochenlanger Suche im Januar 2021 doch noch gerettet werden konnte. Damals hatten Menschen, die es gut meinten, die Hündin auch mit dem Auto verfolgt und sie noch weiter weggetrieben. Am Ende konnte sie in Brittheim (Zollernalbkreis) mit einer Fressfalle angelockt werden.

Nun hoffen die Tierschützer und Tierfreunde der Region, dass auch Sabina und Joey wohlbehalten wieder an die Besitzer übergeben werden können.