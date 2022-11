1 Hund Joey aus Sulz-Fischingen wird weiter unter Hochdruck gesucht. Foto: Gruppe »Wo ist mein Hund?«

Tierfreunde können zumindest in einem Fall aufatmen: Hündin Sabina ist wieder zu Hause. Dabei halfen auch Leser unserer Berichterstattung mit! Nun konzentriert sich die Suche auf Hund Joey.















Horb/Sulz - Am Mittwochmorgen um 8 Uhr war Hündin Sabina wieder zu Hause – in Horb-Bittelbronn. Der Schäferhundmischling hatte letztendlich alleine den nicht gerade kurzen Weg nach Hause gefunden.

Direkt nach unserer Veröffentlichung hatte es erste Meldungen von Lesern gegeben, die den Hund gesichtet hatten. "Erst in Neubulach im Kreis Calw, dann auch in Horb-Altheim. Da wussten wir, dass Sabina den Weg nach Hause sucht. So wussten wir, dass die Haustür offen bleiben musste. Und tatsächlich ist sie dann um 8 Uhr ins Haus gelaufen", berichtet Tierschützerin Jaqueline Dießner von der Gruppe "Wo ist mein Hund?".

Sabina war im rasanten Tempo unterwegs

Sabina war am Sonntag ausgebüxt. Seither war sie im rasanten Tempo unterwegs, wie Sichtungen schilderten. In kurzer Zeit hatte sie den Kreis Calw erreicht. "Wir sind so dankbar, dass wir durch den Bericht im Schwarzwälder Boten so hilfreiche Unterstützung erhalten haben. Dadurch wurde uns die Suche deutlich erleichtert", so Dießner.

Wer Joey sichtet, soll Tierschützer anrufen

Nun gilt die ganze Konzentration Hund Joey, der in Sulz-Fischingen beim Gassigang abhaute, nachdem die Gassigängerin ins Stolpern geraten war und die Leine loslassen musste. Seit Donnerstag wird der große Mischlingshund vermischt. Von ihm gibt es bedauerlicherweise noch keine Spur. Die Sorge ist da, dass Joey mit seiner Flexileine irgendwo festhängt. Wer ihn sieht, soll umgehend die Gruppe "Wo ist mein Hund?" unter der Handynummer 01515/6 26 87 77 kontaktieren. Die Tierschützer bitten, keine eigenen Einfangversuche zu unternehmen. Dießner: "Aufgrund der Situation kann Joey sehr verstört und ängstlich sein."

Die Gruppe "Wo ist mein Hund?" kümmert sich schon länger um vermisste Tiere und Tiere in Not – so konnte sie bereits im Januar 2021 Hündin Fiona retten.