Entlastungsprämie: Bekommen Beamte 1.000 € Krisenbonus?

Die Koalition plant eine steuerfreie Entlastungszahlung von bis zu 1.000 Euro: Während für Beamte noch Hoffnung besteht, gehen Rentner vermutlich leer aus.
Die Bundesregierung hat ein Entlastungspaket beschlossen, um Bürgerinnen und Bürger angesichts der anhaltend hohen Energiepreise zu unterstützen. Eine zentrale Maßnahme ist die steuer- und abgabenfreie Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro, die Arbeitgeber an ihre Beschäftigten auszahlen können. Doch wer genau profitiert von dieser Regelung und wie sieht es insbesondere für Beamte aus?