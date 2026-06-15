Entlastung für Verwaltung: Drohne über Offenburg soll Messtechnik revolutionieren

Wenn in Offenburg demnächst ein leises Surren am Himmel zu hören ist, könnte das die neueste „Mitarbeiterin“ der Stadtverwaltung sein: eine hochmoderne Vermessungsdrohne. Mit knapp einem Kilogramm Gewicht unterstützt das smarte Fluggerät künftig eine Vielzahl städtischer Projekte. Das macht die Arbeit der Verwaltung nicht nur effizienter – sondern auch zentimetergenau, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Wo früher aufwendige Messungen am Boden nötig waren, liefert die neue Drohne heute schnell und zuverlässig 3D-Daten sowie Luftbilder. Ob das neue Klinikum, der geplante Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) am Bahnhofsquartier oder das zukünftige Landesgartenschaugelände: Aus der Luft lassen sich diese Gebiete detailliert erfassen, so die Mitteilung. Ausgestattet mit einer Kamera erstellt die Drohne systematisch Bilder aus der Vogelperspektive, die im Anschluss vermessungstechnisch ausgewertet werden. Das Resultat sind präzise und umfangreiche 3D-Daten – selbst von schwer einsehbaren Bereichen wie Dachflächen.

Die Drohne verursacht weder Lärm, noch verletzt sie den Datenschutz

In Kombination mit einem terrestrischen Laserscanner lassen sich Objekte wie ein Gebäude somit innen wie außen ganzheitlich dreidimensional erfassen. Das spart der Stadt nicht nur wertvolle Zeit und reduziert den Arbeitsaufwand vor Ort erheblich, sondern stellt auch sicher, dass bei wichtigen städtischen Bauprojekten kein Detail übersehen wird, so die Stadt.

Wer nun jedoch Sorge um seine Privatsphäre oder störenden Fluglärm hat, könne beruhigt sein: Die Drohne fliegt in der Regel so hoch, dass sie am Boden nicht zu hören ist. Trotz einer möglichen Flugzeit von 45 Minuten wird die Drohne meist für kurze, sehr zielgerichtete Einsätze genutzt, die oft nur wenige Minuten dauern. Zudem werden Behörden und Öffentlichkeit vor jedem Start rechtzeitig informiert. Die Verwaltung geht mit dem neuen Werkzeug äußerst sensibel und verantwortungsbewusst um, verspricht die Stadt. Dies gelte auch in Sachen Datenschutz: Die fliegende Kamera interessiert sich laut Mitteilung ausschließlich für Gebäude, Brücken und Geländestrukturen – nicht für Menschen. Aufgrund der Flughöhe seien diese am Boden ohnehin nicht erkennbar. So werden keinerlei personenbezogene Daten gesammelt und der Datenschutz jederzeit gewahrt, heißt es weiter.

Die Piloten sind zertifiziert und müssen strenge Vorgaben beachten

Jeder Flug wird im Vorfeld genau geprüft. Die speziell zertifizierten Piloten der Stadt fliegen niemals über Menschenansammlungen und müssen die Drohne stets in Sichtweite behalten, beschreibt die Verwaltung. Es gebe klar definierte geographische Erlaubnisgebiete, beispielsweise rund um den Flugplatz oder den Hubschrauberlandeplatz des Ortenau-Klinikums, in denen besonders strenge Vorgaben gelten und ein Betrieb nur im Einzelfall möglich ist.

Letztlich ist die neue Drohne ein praktisches Werkzeug für den städtischen Alltag: Sie hilft der Verwaltung, künftige Bauprojekte exakter und wirtschaftlicher zu planen. Gleichzeitig sorgen klare Regeln dafür, dass die Einsätze sicher und rücksichtsvoll ablaufen, heißt es abschließend.