Entlastung für Verwaltung: Drohne über Offenburg soll Messtechnik revolutionieren

Die Stadt Offenburg hat sich ein modernes Fluggerät angeschafft, das Gebiete zentimetergenau erfassen kann. Dadurch soll die Verwaltung entlastet werden.
Wenn in Offenburg demnächst ein leises Surren am Himmel zu hören ist, könnte das die neueste „Mitarbeiterin“ der Stadtverwaltung sein: eine hochmoderne Vermessungsdrohne. Mit knapp einem Kilogramm Gewicht unterstützt das smarte Fluggerät künftig eine Vielzahl städtischer Projekte. Das macht die Arbeit der Verwaltung nicht nur effizienter – sondern auch zentimetergenau, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.