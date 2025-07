Die Kreisstraße mit Radweg von Schuttern nach Schutterzell soll noch in dieser Woche für den Bereich bis zum Gewerbegebiet „Segel“ freigegeben werden.

Die Kreisstraße mit Radweg von Schuttern nach Schutterzell wird noch in dieser Woche für den Bereich bis zum Gewerbegebiet „Segel“ freigegeben. Ortsvorsteher Jürgen Silberer freut sich auf eine Entlastung der Anwohner „In der Kruttenau“ in Schuttern.

Viele Wochen führte der komplette Lieferverkehr über das Wohngebiet, was die Anwohner vor allem in der Badesaison mit mehr Verkehr belastete. Wobei Anwohner in der Ortschaftsratsitzung betonten, dass nicht der Badeverkehr belaste, sondern der Lkw-Verkehr. Noch im Juni 2025 berichteten die Anwohner von großer Sorge über die Umleitung des gesamten Lieferverkehrs. Von einer Verzögerung des Ausbaus des Radwegs und der Kreisstraße war die Rede. Bis Mitte Juli warb Ortsvorsteher Jürgen Silberer bei den Anwohnern um Geduld. Jetzt wird der anvisierte Termin eingehalten. Die Markierungsarbeiten stünden jedoch noch aus. Wann die Straßenmarkierung kommen wird, sei noch nicht spruchreif. Die gesamte Fertigstellung des Rad- und Fußwegs ist für das Spätjahr 2025 anvisiert.