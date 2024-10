Entlastung des Schmutzwasserkanals in Rust: 28 Tonnen schwerer Bohrkopf verbaut

1 Bürgermeister Kai-Achim Klare (von rechts), Bauamtsleiterin Melanie Graß, Planungsingenieur Bernhard Keller und das Team von der Sonntag-Baugesellschaft begutachteten den 28 Tonnen schweren Bohrkopf, bevor dieser eingesetzt wurde. Foto: Gemeinde

Der neue Schmutzwasser-Entlastungskanal am Ruster Rheinweg soll bis zum Frühjahr 2025 fertig sein. Auch der Europa-Park, die zahlreichen Ferienwohnungen und die Hotels machten diese Maßnahme notwendig.









Link kopiert



Vom Ruster Rheinweg in Richtung Kappel wird in den kommenden Wochen der neue Schmutzwasser-Entlastungskanal gebaut. Um Abwasserspitzenlasten zu puffern und das Abwasser gedrosselt über drei Pumpen in die Schmutzwasserdruckleitung einzuleiten, wird in den nächsten beiden Wochen ein Staukanal errichtet, teilt die Gemeinde mit.