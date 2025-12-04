Entlastung des Haushalts: Dundenheim und Altenheim stimmen für Bettensteuer in Neuried

Befürworter betonten die nötige Haushaltsentlastung, Kritiker warnten vor zusätzlicher Bürokratie. Am Ende sind Dundenheim und Altenheim für eine Übernachtungssteuer.
Zunächst in Dundenheim, anschließend in Altenheim stellte Roman Schäffer vom Rechnungsamt das Vorhaben – die Einführung einer Übernachtungssteuer in Neuried – vor. Sollte sich am Ende der Gemeinderat dafür aussprechen, wird diese ab Juli 2026 eingeführt. „Der Ausgleich des Haushalts wird immer schwieriger. Mit der Übernachtungssteuer könnten wir ein wenig gegensteuern und die Einnahmeseite des Haushalts stärken – ohne unsere eigenen Bürger weiter zu belasten“, erklärte Schäffer. Denn angedacht sei, dass die Gäste in den Neurieder Beherbergungsbetrieben zwei Euro pro Gast pro Nacht zahlen und nicht der Gastgeber. Auf Campingplätzen soll die Übernachtung pro Fahrzeug oder Zelt pro Nacht einen Euro kosten.