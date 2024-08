Entlassfeier in Altensteig: Josua Schmid erhält den Preis der Stadt

Das Christophorus-Gymnasium Altensteig verabschiedete seine Abiturientinnen und Abiturienten mit einer feierlichen Veranstaltung in der festlich geschmückten Markgrafenhalle.

Das Jugendsinfonieorchester unter Leitung von Jutta Hay eröffnete die Entlassfeier mit der Titelmusik der „Muppet Show“. Markus Schrade, kommissarischer Schulleiter des Christophorus-Gymnasiums, hieß die Gäste willkommen und zog in seiner Ansprache einen Vergleich zwischen dem Abitur und der Fußballeuropameisterschaft. Er betonte, dass die Abiturienten wie eine Mannschaft agiert hätten, die nach intensiven Trainingsstunden nun ihr „Finale“ erfolgreich bestritten habe.

Trotz der Herausforderungen und Anstrengungen, ähnlich wie in einem spannenden Turnier, habe der Jahrgang seine Ziele mit Bravour erreicht. Schrade lobte den Zusammenhalt und die Einsatzbereitschaft der Schülerinnen und Schüler und wünschte ihnen für die Zukunft viel Erfolg und alles Gute.

Im Anschluss überreichten die Tutoren Fabian Geißler, Lukas Möller, Fabian Ruf und Aline Wunsch den Abiturientinnen und Abiturienten ihre Abschlusszeugnisse.

Chris Doberer und Michael Schmick blicken zurück

Für einen besonderen Moment sorgten die Abiturienten Chris Doberer und Michael Schmick, die in ihrer Rede die vergangenen Jahre Revue passieren ließen und sowohl bewegende als auch humorvolle Momente teilten. Sie bedankten sich bei den Familien für die Unterstützung und betonten den Zusammenhalt der Jahrgangsstufe.

Altensteigs Bürgermeister Gerhard Feeß betonte in seiner Ansprache die Bedeutung von Bildung und Engagement für die Gesellschaft. Anschließend überreichte er den Preis der Stadt Altensteig für das beste Abitur an Josua Schweizer, der mit herausragenden Leistungen geglänzt hatte.

Etliche Preisträger mehrfach ausgezeichnet

Der Vorsitzende des Fördervereins des Gymnasiums, Tobias Schmid, verlieh den Christophorus-Preis für besonderes soziales Engagement an Emma Pauline Brenner, die sich durch ihr Engagement in und außerhalb der Schule ausgezeichnet hatte. Der Preis der Sparkasse Pforzheim Calw, ebenfalls für herausragendes soziales Engagement, ging an Falk Henne.

In einer weiteren Ehrungsrunde wurden die Leistungspreise von den Fachlehrerinnen und Fachlehrern vergeben. Sophia Naomi Breitling erhielt sowohl den Scheffel-Preis für herausragende Leistungen im Fach Deutsch als auch den Paul-Schempp-Preis der Evangelischen Landeskirche Württemberg. Josua Schweizer durfte sich über den Preis des Schuldekans des Evangelischen Dekanats Calw sowie die Franz-Schnabel-Medaille für Geschichte und den Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung freuen.

„Irish Blessing“ zum Abschluss

Auch Chris Patrick Doberer wurde mehrfach ausgezeichnet: mit dem Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker, dem Preis der Fachschaft Biologie und dem Preis der Deutschen Gesellschaft für Philosophie (Ethik). Der Jean-Mengeon-Preis für herausragende Leistungen im Fach Französisch ging an Marie-Christine Bühler. Jakob Schuler erhielt die Alfred-Maul-Gedächtnismedaille im Bereich Sport, während Hanin Lara Hammer für ihre Leistungen im Fach Englisch ausgezeichnet wurde. Der Werner-Stober-Preis für Musik ging an Emma Pauline Brenner, Marie-Christine Bühler, Lotta Mutschler, Johannes Cornelius Frey und Paul Schaible.

Den feierlichen Abschluss der Veranstaltung gestaltete die Christophorus-Kantorei unter der Leitung von Michael Nonnenmann mit der Darbietung des Stücks „Irish Blessing“ von James E. Moore. Mit dieser emotionalen Verabschiedung entließen das Gymnasium und die stolzen Eltern ihre Abiturientinnen und Abiturienten in eine vielversprechende Zukunft.