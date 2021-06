1 An der Drehersmühle in der Au startet der "Energiepfad". Foto: Siegmeier

Wo einst am Neckar bei Rottweil die Mühlen klapperten, scheint sich der Fluss heute beschaulich an der Stadt vorbeizuschlängeln. Doch auch heute noch wird die Wasserkraft genutzt, gleich mehrere Kraftwerke sind in Betrieb.

Rottweil - Auf dem gut fünf Kilometer langen Spaziergang auf den Spuren der Wasserkraft, den man gut auch als "Energiepfad" bezeichnen kann, gibt es ausgediente Mühlen und moderne Wasserkraftwerke zu entdecken. Man sollte eineinhalb Stunden für die Tour einplanen.

Startpunkt ist an den Mühlen-Infotafeln bei der Drehersmühle "In der Au 127". Die Mühle klappert schon lange nicht mehr am rauschenden Bach, wie es in einem Volkslied so schön heißt. Bereits vor 1800 war es vielerorts, mit dem Aufkommen neuer Technik, mit der Mühlenherrlichkeit vorbei.

Mühlen reihten sich am Neckar

Dabei reihten sich am Neckar bei Rottweil die Mühlen einst wie Perlen an einer Schnur aneinander. "Die Rottweiler Gegend weist für Mühlen vergleichsweise gute Voraussetzungen auf", schreibt der Historiker Winfried Hecht in seinem Buch "Mühlen am obersten Neckar". Und dies nicht nur wegen der Beschaffenheit des Neckars, sondern weil die Gegend auch für den Anbau von Getreide günstig ist – die Mühlen hatten also gut zu tun. Mit Eseln wurde das Mehl dann über die Eselpfade, die man teils heute noch sehen kann, und die noch immer als Spazierwege dienen, hinauf in die Stadt gebracht. Das muss ein Anblick gewesen sein.

Ausgediente Mühlengebäude kann man sich heuer auch noch anschauen. An der Drehersmühle und der Kochlinsmühle in der Au, die übrigens als Kulturdenkmale ausgewiesen sind, hat die Stadtverwaltung vier Informationstafeln über die Mühlen und den Neckarübergang aufgestellt. "Entlang des Neckars reihten sich im Umfeld der Stadt einst 13 Mühlen. Das Gefälle des Flusses erlaubte nur alle paar hundert Meter eine Wasserkraftanlage. Einzig die Drehers- und die Kochlinsmühle stehen nebeneinander, weil sie den Zulaufkanal gemeinsam nutzen", schreibt Stefan King in der Rubrik "Mühlenstandort", die unter anderen auf den vier Tafeln zu finden ist.

Wir gehen von hier aus zurück zur König-Karls-Brücke, überqueren diese und biegen dann links in Richtung Kläranlage in die Au ein. Kurz vor der Schindelbrücke gelangen wir bereits zur ersten modernen Nutzung der Wasserkraft. Hier gibt es ein Wasserkraftwerk, das leider von der Straße aus nicht zu sehen ist.

Kraftwerk wird vieleicht stillgelegt

Die Wasserkraft gilt als eine der wichtigsten erneuerbaren Energiequellen. Wir gehen weiter geradeaus bis zur Schindelbrücke und überqueren diese. Wenn wir den Blick hinter der Brücke dann nach rechts schweifen lassen, zum ehemaligen Gaswerk der ENRW, dann sehen wir den Standort der einstigen Katzensteigmühle, die bereits 1314 erstmals erwähnt wurde. Sie war einst Getreidemühle.

Wir folgen der Straße weiter bis zum Gelände der ENRW. Wo einst die Vögelinsmühle betrieben wurde, an die heute noch das große gelbe Mühlengebäude erinnert, ist heute ein großes Wasserkraftwerk, das pro Jahr rund 425 000 Kilowattstunden Strom erzeugt, was einem Strombedarf von 120 Vier-Personen-Haushalten entspricht.

Wenn wir an der Vögelinsmühle weiter geradeaus gehen, dann können wir, nach den Garagen rechts, von hinten einen Blick auf das Kraftwerk werfen. Das Kraftwerk, das es bereits seit 1906 gibt, wird vielleicht in den nächsten Jahren im Zuge der Landesgartenschau und der geplanten Renaturierung des Neckars stillgelegt. Es lohnt also, es sich anzuschauen, solange es noch in Betrieb ist.

Erste Schule Deutschlands mit angeschlossenem Wasserkraftwerk

Wir folgen dem schmalen Pfad dann weiter am Neckar entlang geradeaus, bis wir kurz vor Göllsdorf rechts abbiegen und die Bahngleise unterqueren. Wir gelangen auf der anderen Seite auf die Lehrstraße und gehen hier links und folgen der Straße bis zur zweiten Abzweigung beim Zebrastreifen, an der wir rechts in die Mühlstraße einbiegen und auf unserem "Energiepfad" nun geradeaus zur Lumpenmühle gelangen, die von Günther Seitz und Volker Bucher betrieben wird.

Die Lumpenmühle, die 1630 gebaut wurde, war einst Papiermühle. Lumpen oder auch Hadern, die aus Leinen- und Hanffasern gewonnen wurden, waren bei der Papierherstellung ein wichtiger Rohstoff. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Mühle zerstört, dann aber wieder aufgebaut. Im Laufe ihrer Geschichte brannte die Mühle mehrfach ab. Im Jahr 1913 kaufte der Besitzer der ehemaligen Pflugbrauerei die Mühle, baute ein Turbinenhaus am Kanal und gewann damit ab 1915 den Strom für seinen Betrieb.

Im Jahr 2015 pachteten Günther Seitz und Volker Bucher das Wasserkraftwerk, erneuerten die komplette Turbinenanlage und setzten es instand. Die Initiative zur Übernahme kam von der Freien Waldorfschule Rottweil. Das Wasserkraftwerk ist Teil des naturnahen regenerativen Gesamtkonzepts des schulischen Energiebedarfs. Die Waldorfschule ist damit die erste Schule Deutschlands mit angeschlossenem Wasserkraftwerk.

Heute produziert das Kraftwerk im Jahr 200 000 Kilowattstunden Strom. Um Interessierten und Schulklassen die Wasserkraft näher zu bringen, bietet der Förderverein Freie Waldorfschule das Projekt "Klassenzimmer im Freien" an. Der Förderverein koordiniert Aktivitäten auf der Lumpenmühleninsel, empfängt Besuchergruppen und organisiert Führungen und Projekte. Ansprechpartnerin ist Jenny Sailer.

Zukunftsmusik

Für einen künftigen "Energiepfad" könnte hier der Weg am Neckar entlang, eventuell über einen Steg, weitergeführt werden. Doch das ist bestenfalls Zukunftsmusik.

Wir gehen nun auf der Straße Filztal bis zur nächsten Abzweigung, an der wir rechts in die Armlederstraße abbiegen und dieser folgen, bis wir zur Hochmaurenstraße gelangen. Hier gehen wir rechts und an der Kreuzung biegen wir links auf die Tuttlinger Straße ein und folgen dieser bis kurz nach der Neckarbrücke.

Hier sehen wir linker Hand das Ausdinghaus der einstigen Steinemühle und die Wehranlage. Auch hier läuft heute eine Turbinenanlage. Wir gehen wieder zurück über die Brücke, biegen links in die Schwenninger Straße ein und gehen bis zum Rottenmünster, der letzten Station auf unserem "Energiepfad". Denn auch hier gab es einst eine Mühle – die Klostermühle. Im Park, gleich beim Weiher, befand sich die einstige Mühle.

Während es im Rottweiler Norden, im Neckartal ja bereits den "Industriepfad" mit 44 Infotafeln zur einstigen Pulverfabrik gibt, der von unzähligen Besuchern interessiert angenommen wird, könnte man nach diesem Vorbild auch einen "Energiepfad" am Neckar entlang einrichten. Wer weiß, für die Landesgartenschau ist sicher noch vieles möglich.