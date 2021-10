8 Winfried Kretschmann am Hafen in Stuttgart bei der Vorstellung der Kampagne „The Länd“. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Katze ist aus dem Sack, die Kampagne „The Länd“ enthüllt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann nutzte die Gelegenheit, seine Englischkenntnisse augenzwinkernd mit denen des ehemaligen Landesvaters Günther Oettinger zu vergleichen.















Stuttgart - Bei der großen Enthüllung der geheimnisumwitterten Imagekampagne des Landes „The Länd“ in Stuttgart hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) seine eigenen Englischkenntnisse auf die Schippe genommen und sich dabei mit seinem Amtsvorgänger Günther Oettinger (CDU) verglichen. „Jeder weiß, dass mein Englisch noch schlechter ist als das von Oettinger“, sagte er am Freitag.

Hier der Stream mit der ganzen Rede:

„Wenn nicht mal der Ministerpräsident den Spruch aussprechen kann...“, fuhr Kretschmann fort, der den th-Laut bei „The Länd“ nicht ganz traf. Immer wieder sage er eher „se“.

Tatsächlich ist auch Günther Oettingers englische Aussprache berühmt schlecht. Im Internet für die Ewigkeit dokumentiert, kursieren auf Videoportalen wie Youtube zahlreiche Mitschnitte. Auch Satiremagazine wie „Extra 3“ haben sich auf die Aufnahmen gestürzt.

Hier die ganze Ansprache aus dem Jahr 2010, die bundesweit Schlagzeilen machte:

Auch Jahre später hatte Oettinger nur wenige Fortschritte in der englischen Sprache gemacht. Bei einem Empfang des irischen Honorarkonsuls sprach Oettinger wieder Englisch – einige Gäste begaben sich damals zum Kichern aus dem Blickfeld.

Ebenfalls einige Jahre später forderte der „PARTEI“-Europaparlamentarier Oettinger auf, seine Fragen auf Englisch zu beantworten. Vergeblich.

Aus Oettingers Umfeld hört man mittlerweile allerdings, dass sich sein Englisch zwischenzeitlich etwas verbessert haben soll.

Ob Kretschmann wirklich schlechter Englisch spricht als Oettinger, diesen Beweis bleibt er schuldig. Videodokumente dazu gibt es nämlich keine. Vielleicht auch, weil der amtierende Ministerpräsident von Baden-Württemberg weniger auf internationalem Parkett unterwegs ist als Oettinger, der lange als EU-Kommissar in Brüssel unterwegs war.

Was auch zu erwähnen ist: Kretschmanns Englisch-Vergleich bei der „The Länd“-Enthüllung mit Oettinger kommt ein bisschen aus der Mottenkiste. „Ich kann noch schlechter Englisch wie der Oettinger“, sagte er 2016 in einer von Markus Lanz moderierten Show im ZDF und begründete so, warum er aus seiner Sicht kein guter Bundeskanzler wäre. Dass das Internet vergisst auch das nicht.