Der Prozess um das tödliche Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen geht dem Ende entgegen. Was fordert die Staatsanwaltschaft?
München - Im Prozess um das tödliche Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen fordert die Staatsanwaltschaft Haftstrafen auf Bewährung für die beiden angeklagten Bahn-Mitarbeiter. Für den Fahrdienstleiter, der die Warnung eines Lokführers über Auffälligkeiten auf der Strecke nicht weitergab, forderte die Staatsanwältin ein Jahr auf Bewährung, für einen zuständigen Bezirksleiter zwei Jahre.