Marode Schienen ließen vor mehr als drei Jahren einen Zug bei Garmisch-Partenkirchen entgleisen. Hätten Bahn-Mitarbeiter die tödliche Katastrophe verhindern können? Das entscheidet nun das Gericht.
München - 5 Menschen sind gestorben und mehr als 70 wurden verletzt: Vor dreieinhalb Jahren entgleiste ein Zug bei Garmisch-Partenkirchen. Heute wird im Prozess um den tödlichen Unfall von Burgrain das Urteil erwartet. Das Landgericht München II muss die Frage beantworten, ob zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn das Unglück auf maroden Schienen mit verursacht haben.