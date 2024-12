Entgeltordnung angepasst: Hochzeit in Haiterbacher Festhalle wird teurer

Haushaltsdebatte in Nagold Es wird investiert, wie schon lange nicht mehr

Es ist kurz vor Weihnachten, dennoch wurden in der Sitzung des Nagolder Gemeinderats keine Geschenke verteilt. Stattdessen diskutierten die Gemeinderäte einen Haushaltsplan, der es in sich hat. Das Zahlenwerk ist nicht ausgeglichen. Dennoch wird investiert, wie schon lange nicht mehr. So positionierten sich am Dienstagabend die Fraktionen.