Entgegenkommender Verkehr: 18-Jähriger weicht aus

Die Polizei ermittelt. Foto: Adler Der Fahrer verliert die Kontrolle über seinen Transporter.







Weil er einem entgegenkommenden Motorrad ausweichen musste, hat ein 18-jähriger die Kontrolle über einen Kleintransporter auf der K 6337 bei Schwörstadt-Dossenbach verloren, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Transporter kam von der Fahrbahn ab und landete auf der Seite. Der Fahrer gab an, dass ihm ein unbekanntes motorisiertes Zweirad auf seiner Fahrspur entgegengekommen sei. Der 18-Jährige sowie sein Mitfahrer blieben unverletzt. Der Kleintransporter musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei im Einsatz.