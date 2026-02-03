Entführungsprozess in Hechingen: „Drehbuch wie ein amerikanischer Thriller“

Sieben Jahre und neun Monate: So weit reichen die Jugendstrafen, die Staatsanwältin Jasmin Eppler im Hechinger Entführungsprozess fordert. Die ersten Plädoyers wurden gehalten.
Bittere Tränen flossen am zehnten Verhandlungstag des Hechinger Entführungsprozesses im Schwurgerichtssaal des Landgerichts. Vergossen wurden sie von den Freundinnen der jungen Angeklagten, denen am Tag der Plädoyers schmerzlich bewusst wurde, dass sie noch jahrelang darauf warten müssen, bis sie ihre Liebsten wieder in Freiheit umarmen können. Denn die Anklagevertreterin forderte in ihrem Plädoyer langjährige Jugendstrafen.