Entführung in Villingen: Neue, erschreckende Details – mehrere Täter auf der Flucht ins Ausland gefasst

Nach der brutalen Entführung in Villingen packen Insider über die Tat aus: Wie der Überfall ablief, welche Rolle ein vermeintliches zweites Opfer spielte und wer die Täter sind.
Es ist ein friedlicher Ort, der gerne von Spaziergängern genutzt wird. Familien aus der Südstadt verweilen dort, um den Spielplatz zu nutzen und die Ruhe zu genießen. Und genau hier, an einer Parkbank direkt an der St.-Konrads-Kirche, kam es mitten in der Nacht zu einem offenbar perfide geplanten Überfall, der in eine Entführung mündete. Immer mehr erschreckende Details kommen nun ans Tageslicht.