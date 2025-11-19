Entführung in Tübingen: Weitere Zeugen melden sich nach Aktenzeichen XY-Sendung

Wer entführte am Karsamstag eine 68-Jährige vom Rewe-Parkplatz in Tübingen? Dazu gingen nach der ZDF-Sendung mehrere Dutzend Anrufe bei der Polizei ein. Sie bittet weiter um Hinweise.
Bereits während der Ausstrahlung der Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ am 5. November mit dem Tübinger Entführungsfall waren rund zwei Dutzend Anrufe eingegangen. Darunter waren auch etliche Hinweise von Leuten, die sich anhand des Phantombilds daran erinnerten, den Entführer am Tattag gesehen zu haben, dem Karsamstag am 19. April 2025.