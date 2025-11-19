Entführung in Tübingen: Weitere Zeugen melden sich nach Aktenzeichen XY-Sendung

Wer entführte am Karsamstag eine 68-Jährige vom Rewe-Parkplatz in Tübingen? Dazu gingen nach der ZDF-Sendung mehrere Dutzend Anrufe bei der Polizei ein. Sie bittet weiter um Hinweise.

Bereits während der Ausstrahlung der Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ am 5. November mit dem Tübinger Entführungsfall waren rund zwei Dutzend Anrufe eingegangen. Darunter waren auch etliche Hinweise von Leuten, die sich anhand des Phantombilds daran erinnerten, den Entführer am Tattag gesehen zu haben, dem Karsamstag am 19. April 2025.

Mehrere Dutzend Hinweise sind bereits eingegangen Und auch nach der Fahndung per Fernsehen meldeten sich immer wieder Menschen, die der Polizei helfen wollen: „Vergangene Woche kamen erneut mehrere Dutzend Hinweise dazu“, sagt Polizeisprecher Martin Raff.

Sie werden von den Ermittlern nun geprüft und bewertet. Ob schon eine heiße Spur zu dem Mann dabei ist, der die Tübingerin brutal schlug, sie erst auf den Rücksitz zwang und sie später in den Kofferraum ihres Audi Avants sperrte, dazu schweigt die Polizei.

Raff betont aber, dass die Kripo weiter an Zeugenaussagen interessiert ist. Sie hat online Fotos von Gegenständen veröffentlicht, die der Entführer im Auto der Frau zurückgelassen hat, darunter ein auffälliger Rucksack der Tübinger Stadtwerke und ein gelber Kapuzenpullover. Auch dazu sucht sie unter der Telefonnummer 07071 / 972 14 00 weiter nach Informationen.

Auch melden, wenn es unbedeutend erscheint

Man solle sich auch dann melden, wenn einem selbst der Hinweis eher unbedeutend erscheine: „Uns ist es lieber, wenn jemand einmal zu viel anruft, als einmal zu wenig“, sagt Raff. Denn jede kleine Spur könnte eine Theorie der Ermittler untermauern – und das Puzzleteil sein, das eine Theorie untermauert.