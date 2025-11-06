Entführung in Tübingen: Polizei erhält Hinweise zur möglichen Identität des Verdächtigen

Hinweise zum Tatverdächtigen, der eine 68-jährige Frau in Tübingen entführte, sind nach der Ausstrahlung des Falls bei „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ bei der Polizei eingegangen.

Nach der Veröffentlichung eines Filmbeitrags zum erpresserischen Menschenraub am 19. April 2025 im Tübinger Schleifmühleweg in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ am Mittwochabend sind bis zum Folgetag beim Kriminalkommissariat Tübingen sowie im Aufnahmestudio in München rund zwei Dutzend Hinweise eingegangen. Das berichten die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Reutlingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Polizei bekommt Ermittlungstipps In der überwiegenden Mehrzahl handelte es sich laut Polizei um Hinweise zum Phantombild, um Hypothesen zu dem Täter oder auch um Ermittlungstipps. Einzelne Hinweise in Bezug auf die mögliche Identität des unbekannten Täters gingen ebenfalls ein. Diesen gehen die Beamten des Kriminalkommissariats Tübingen aktuell nach. Aufgrund der andauernden und noch ausstehenden Ermittlungen können weitere Details zum Inhalt der eingegangenen Zeugenhinweise nicht bekannt gegeben werden.

Unsere Empfehlung für Sie Nach Entführung in Tübingen gesucht Autokameras könnten Spur zum Täter liefern Viele Hinweise aus der Bevölkerung sind zu dem Phantombild eingegangen, das die Polizei nach der Entführung einer Frau in Tübingen vom Tatverdächtigen veröffentlicht hat. Entscheidend bei den Ermittlungen könnten auch Autos mit Videoaufzeichnung sein.

Die fahndungsrelevanten Fotos und Videosequenzen zum Fall sind weiterhin im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg abrufbar.

Eine 68 Jahre alte Frau war am Samstag, 19. April, von einem Supermarktparkplatz im Schleifmühleweg in Tübingen in ihrem eigenen Auto von dem unbekannten Täter entführt worden. Die Frau konnte sich später selbst aus dem Kofferraum ihres Autos befreien und wurde von Zeugen entdeckt, die die Polizei riefen.