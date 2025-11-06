Entführung in Tübingen: Polizei erhält Hinweise zur möglichen Identität des Verdächtigen

Hinweise zum Tatverdächtigen, der eine 68-jährige Frau in Tübingen entführte, sind nach der Ausstrahlung des Falls bei „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ bei der Polizei eingegangen.
Nach der Veröffentlichung eines Filmbeitrags zum erpresserischen Menschenraub am 19. April 2025 im Tübinger Schleifmühleweg in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ am Mittwochabend sind bis zum Folgetag beim Kriminalkommissariat Tübingen sowie im Aufnahmestudio in München rund zwei Dutzend Hinweise eingegangen. Das berichten die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Reutlingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung.