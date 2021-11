2 Lisa Schulz aus Zimmern freut sich über das positive Feedback zu ihrem Krimi. Foto: Cools

Eine Frau, die beim Joggen in Rottweil-Hausen entführt wird, Ermittler, die im Dunkeln tappen, und Spuren, die ins Nichts führen – Jungautorin Lisa Schulz aus Zimmern hat ihren ersten Krimi geschrieben und nimmt ihre Leser online mit auf der Suche nach den "Spuren im Laub".















Zimmern o. R./Rottweil - "Sie lag auf einer Matratze. Aber sie war nicht zu Hause in ihrem Bett. Es war sehr kalt. Wo zur Hölle war sie und was war passiert?" Das fragen sich auch die gespannten Leser von Lisa Schulz’ Debüt-Krimi, der in und um Rottweil spielt. Die Besonderheit: Die Kapitel werden nach und nach im Blog der 26-Jährigen veröffentlicht – an dem Tag, an dem die Geschichte spielt.