Entführung in Bisingen: Sechs Verurteilte wollen Revision

Das Hechinger Verfahren um erpresserischen Menschenraub wandert nach Stuttgart.
Beinahe, so hatte der Vorsitzende Richter Volker Schwarz in seiner Urteilsbegründung gesagt, wäre der Hechinger Entführungsprozess wegen seiner schieren Größe nicht in der Heiligkreuzstraße, sondern in Stuttgart-Stammheim über die Bühne gegangen. Nicht nach Stammheim, aber doch in die Landeshauptstadt wandern die Akten jetzt doch weiter. Denn das Oberlandesgericht (OLG) wird sich in nächster Instanz mit dem gemeinschaftlichen erpresserischen Menschenraub zwischen Mössingen, Bisingen und Haigerloch zu befassen haben.