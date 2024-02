1 Das mutmaßliche Martyrium der 18-jährigen Berlinerin soll sich laut Medienberichten im idyllisch gelegenen Steinach abgespielt haben. Foto: Armbruster

Die 18-jährige Berlinerin, die vergangene Woche von einem jungen Lahrer entführt und vergewaltigt worden sein soll, soll in Steinach festgehalten worden sein. Der 22-jährige Tatverdächtige hat sich bereits am Samstag zu den Vorwürfen geäußert.









Nachdem die Polizei am Montag erstmals von dem Vorfall berichtet hatte, wurden am Dienstag weitere Details bekannt: So soll sich das mutmaßliche Martyrium der 18-jährige Berlinerin in der beschaulichen 4000-Seelen-Gemeinde Steinach abgespielt haben.