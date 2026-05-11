In ihrem Podcast „Fest und Flauschig“ sprechen die beiden Entertainer über attraktive, aber weniger bekannte Städte. Olli Schulz hat einen Tipp in der Region.
Jan Böhmermann und Olli Schulz haben offensichtlich Sympathien fürs Ländle - zumindest für das ein oder andere Städtchen im Südwesten. In der aktuellen Folge ihres Podcasts „Fest und Flauschig“ sprachen die beiden Entertainer auch über Orte in Deutschland, die sie gerne mal besuchen würden. Rottweil sei eine „Stadt, wo ich unbedingt mal hin will“, sagte Böhmermann.