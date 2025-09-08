Enterokokken in Harthausen: Lieber nicht aus der Leitung trinken!

Im Landratsamt hofft man, das Abkochgebot für Leitungswasser in Harthausen demnächst wieder aufheben zu können.
Nachdem bei einer Routineuntersuchung des Trinkwassers im Harthauser Ortnetz eine bakterielle Verunreinigung durch Enterokokken aufgetreten war, hatte das Gesundheitsamt des Zollernalbkreises am Samstag ein Abkochgebot ausgesprochen, das die Feuerwehr per Megafon im Ort publik machte. Als Sofortmaßnahme gegen die Enterokokken wurde die Chlorung im Wasserwerk Hermentingen erhöht und das Ortsnetz in Harthausen gespült.