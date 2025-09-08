Enterokokken in Harthausen: Lieber nicht aus der Leitung trinken!

Im Landratsamt hofft man, das Abkochgebot für Leitungswasser in Harthausen demnächst wieder aufheben zu können.

Nachdem bei einer Routineuntersuchung des Trinkwassers im Harthauser Ortnetz eine bakterielle Verunreinigung durch Enterokokken aufgetreten war, hatte das Gesundheitsamt des Zollernalbkreises am Samstag ein Abkochgebot ausgesprochen, das die Feuerwehr per Megafon im Ort publik machte. Als Sofortmaßnahme gegen die Enterokokken wurde die Chlorung im Wasserwerk Hermentingen erhöht und das Ortsnetz in Harthausen gespült.

Als weiteren Schritt hat das Gesundheitsamt am Montag, 8. September, Nachproben gezogen, deren Ergebnis voraussichtlich am Mittwoch vorliegen soll – bis dahin bleibt das Abkochgebot bestehen. Sollten die Nachproben ein negatives Ergebnis erbringen, könnte es am Mittwoch wieder aufgehoben werden.

Die Ursache ist noch nicht geklärt

Und wenn nicht? Dann würde man das Abkochgebot verlängern und die bereits angelaufene Ursachenforschung intensivieren. Enterokokken finden sich mitunter im Rohwasser; durch geeignete Aufbereitungsmaßnahmen werden sie aber aus dem Trinkwasser entfernt.

Als Ursache dafür, dass sie trotzdem darin auftreten, kommen technische Störungen, Netzarbeiten, Leitungsrohrbrüche oder anderweitige Undichtigkeiten im System in Betracht. Was den Harthauser Bakterieneintrag verursacht haben könnte, ist im Augenblick noch nicht geklärt.

Gefährdet sind Kinder, Schwangere und Senioren

Enterokokken kommen etatmäßig in der menschlichen Darmflora vor und müssen nicht gesundheitsgefährdend, sein. Bestimmte Stämme mit dem Namenszusatz „faecalis“ können allerdings Magen-Darm-Infektionen verursachen; auch Wundinfektionen sind möglich, wenn die Erreger mit Wunden in Kontakt kommen. Besonders Menschen mit geschwächtem Immunsystem sind gefährdet, des weiteren Schwangere, Kinder und Senioren.