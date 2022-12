Entwarnung in Balingen

2 In Balingen kann Leitungswasser nun wieder bedenkenlos verzehrt werden. (Symbolfoto) Foto: srkphoto – stock.adobe.com

Entwarnung vom Gesundheitsamt. Das Abkochgebot für das Stadtgebiet Balingen und die Ortsteile Engstlatt, Ostdorf, Endingen und Frommern wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben.















Link kopiert

Balingen - Im Rahmen routinemäßiger Kontrollen des Trinkwassers wurde am vergangenen Donnerstag an einem Standort eine Grenzwertüberschreitung in geringer Anzahl (5 Enterokokken pro 100 Milliliter) im Bereich der Enterokokken festgestellt.

Am vergangenen Freitag wurden vor der Einleitung der Maßnahmen zur Desinfektion des Netzes weitere Proben entnommen. Neben dem Standort der auffälligen Probe wurden zehn weitere Stellen in den betroffenen Gebieten auf Grenzüberschreitungen getestet. Nun die Entwarnung: Alle Testergebnisse blieben ohne Befund, teilen die Behörden mit.

Nicht nachvollziehbar

Auch alle weiteren routinemäßigen Wasseranalysen im gesamten Netz wiesen keine Beanstandungen auf. "Aufgrund der Einmaligkeit des Befundes, der unauffälligen Proben im weiteren Netz und dem Umstand, dass vor der Einleitung der Maßnahmen keine Auffälligkeiten im Wasser nachgewiesen wurden, gehen wir von keiner großflächigen Verkeimung aus. Wir können nicht nachvollziehen, wie es zu dem auffälligen Befund kam", erklärt Harald Eppler, Werkleiter der Stadtwerke Balingen die Situation.

Desinfektion wird vorerst beibehalten

Die Desinfektion des Netzes wird fortgeführt und es wird nach wie vor engmaschig beprobt. Aus technischen und hygienischen Gründen sollte eine Chlorung nie kurzzeitig vorgenommen werden. Der Biofilm des Wassers wird angegriffen. Dadurch kann es zu einer Erhöhung der Kolonien Anzahl kommen. Um dies zu verhindern wird die Desinfektion beibehalten und langsam zurückgefahren.

OB Reitemann bezieht Stellung

Oberbürgermeister Helmut Reitemann sagt dazu: "Uns ist bewusst, dass sich mit dem Abkochgebot einige Unannehmlichkeiten für die Bevölkerung ergeben haben. Das Trinkwasser kann nun wieder bedenkenlos getrunken und für alle Zwecke des täglichen Gebrauchs genutzt werden. Ich möchte mich bei den Mitar-beitern des Landratsamts für die gute Zusammenarbeit bedanken. Auch der loka-len Presse gilt mein Dank für die umfassende Berichterstattung."