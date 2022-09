Entenrennen in VS

1 Ein Meer aus gelben Enten schippert die Brigach entlang bis zum Zieleinlauf Foto: Boroewitsch

Für den guten Zweck wurden am Samstag 7000 Enten in die Brigach geworfen.















Villingen-Schwenningen - Es war das 21. Entenrennen des Round Table 76, das nun über die Bühne ging. Der Startschuss erfolgte um 11.30 Uhr an der Brigach-Brücke am Inselparkhaus in Villingen. Um 13 Uhr versammelten sich viele der Teilnehmer bei der Preisverleihung an der Brigach-Brücke gegenüber dem Bahnhof.

Seit 2000 Tradition

Das Entenrennen diente dem guten Zweck und wird jährlich seit dem Jahr 2000 vom Round Table 76 Villingen-Schwenningen auf der Brigach in Villingen veranstaltet. So lieferten sich auch dieses Jahr knapp 7000 quietsche-gelbe Gummienten ein Rennen von der Inselbrücke bis ans Brigach-Ufer am Bahnhof.

Trotz mittelmäßigem Wetter warteten zahlreiche Besucher an der Ziellinie und beobachteten die Ankunft der siegreichen Enten, sowie die Ermittlung ihrer Losnummern. Neben dem Hauptspektakel erfreuten sich die kleinsten der Gäste an einem Kinderprogramm.

Mehr als nur das Entenrennen

Auch für das kulinarische Wohl wurde durch den Round Table 76 gesorgt. Im Vorhinein konnten die Lose für 2,50 Euro pro Stück erworben werden. So bot sich den Teilnehmern die Chance auf einen von über 100 attraktiven Preisen. Der vom Round Table verkündete Hauptgewinn war ein „Familienwochenende im Europa-Park, das den Parkeintritt für zwei Tage und eine Übernachtung beinhaltet“. Die Gewinnlisten sind seit Montag, dem 19. September auf der Website des Round Table 76 (http://www.entenrennenvs.de), sowie in diversen Tageszeitungen einsehbar. Die Preise können innerhalb eines Monats beim Ford Autohaus Storz in Villingen (Neuer Markt) abgeholt werden.

"In gewohnter Round-Table-Manier werden mit dem Erlös natürlich gemeinnützige Projekte in der Region unterstützt. Dieses Jahr gehen die Spenden zu Gunsten des Integrationsbetriebs Nahkauf in der Wöschhalde, wodurch Menschen mit Handicap eine Beschäftigung am Arbeitsmarkt ermöglicht wird", informiert der RT 76.

Info:Die Gewinner-Enten

Die Enten mit den folgenden Losnummern haben gewonnen:

3, 11, 16, 44, 59, 88, 93, 158, 192, 278, 323, 345, 350, 354, 422, 577, 580, 608, 688, 689, 741, 752, 773, 782, 837, 984, 1004, 1029, 1088, 1150, 1175, 1186, 1222, 1352, 1358, 1367, 1475, 1541, 1660, 1797, 1803, 1933, 1996, 2241, 2265, 2271, 2294, 2325, 2362, 2370, 2547, 2557, 2566, 2626, 2660, 2888, 2933, 2967, 2997, 3126, 3207, 3241, 3265, 3281, 3400, 3422, 3429, 3612, 3650, 3667, 3748, 3796, 3872, 3975, 4124, 4142, 4180, 4266, 4271, 4287, 4290, 4303, 4371, 4426, 4427, 4519, 4572, 4667, 4693, 4832, 4933, 4958, 5104, 5151, 5189, 5339, 5391, 5464, 5521, 5522, 5581, 5602, 5603, 5686, 5692, 5719, 5759, 5781, 5943, 5978, 6001, 6003, 6018, 6041, 6059, 6117, 6244, 6257, 6290, 6358, 6399, 6504, 6514, 6566, 6630, 6795, 6815, 6896, 6937, 6992