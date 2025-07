Am Samstag, 5. Juli, findet das Entenrennen des Serviceclubs Round Table 76 in Villingen statt.

Rund 6500 Gummi-Enten werden um 11.30 Uhr von der Brigachbrücke am Inselparkhaus in Villingen zu Wasser gelassen und schwimmen zur Brücke am Paradiessteg. Dort werden sie unter notarieller Aufsicht prämiert.

Die Besucher erwartet am Zieleinlauf, an der Brücke in Höhe des Bahnhofs, ein vielseitiges Programm: Die Jugendkapelle der Stadt- und Bürgerwehrmusik sorgt für musikalische Unterhaltung, und ein Kinderprogramm bietet Spaß für die Kleinen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Wie jedes Jahr kommt der Erlös einer sozialen Einrichtung der Region zugute. In diesem Jahr wird der Bau eines inklusiven Kinderspielplatzes an der Parkresidenz am Germanswald unterstützt.

Es gibt 100 Preise

Teilnehmer, die einen der 100 Preise gewinnen möchten, können eine Ente mieten und erhalten eine Nummer mit Strichcode, die auch an der Plastikente angebracht ist. Am Zieleingang werden die Nummern registriert und die Preise zugeteilt. Ein Los kostet fünf Euro.

Bereits an den vergangenen zwei Wochenenden wurden Lose in den Innenstädten der Doppelstadt verkauft. Auch am Tag der Veranstaltung gibt es erneut die Möglichkeit, vor Ort Lose zu erwerben.