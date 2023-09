7000 nummerierte gelbe Enten stürzten sich am Samstag in Villingen von der Brücke beim Parkhaus am Inselhof in die Fluten der Brigach, um als Schnellste an der Bahnhofsbrücke wieder aus dem Wasser gezogen zu werden.

Es war das 22. Entenrennen des Round Table 76 und fand bei schönstem Sommerwetter und großem Zuschauerandrang statt – vor allem für die Kinder war es eine besondere Veranstaltung. Der Regen der letzten Tage hatte dafür gesorgt, dass die Enten erstmals mehr als genug Wasser hatten, konstatierte OB Jürgen Roth bei den Vorbereitungen zum Startschuss.

Damit der sehr gedrängte Peleton nicht aus dem Fahrwasser geriet und sich in den Niederungen des Uferdickichts verhedderte, dafür sorgten ab der Bickenbrücke zahlreiche kleinere und auch größere Entenflüsterer, welche die Strauchelnden wieder auf den richtigen Kurs brachten. Die auch noch anwesenden braunen lebendigen Brigach-Enten „gehören nicht zum Enten-Rennen“, wurde den Kindern von ihren Eltern erklärt. Am Ziel verjüngte sich der Einlauf in ein Kanalrohr, aus dem ein Entlein nach dem anderen hintereinander herausgefischt werden konnte, so nach dem Motto: In dieses hohle Rohr musst du als Sieger schwimmen.

Das Ankunftsgelände wird zu einem kleinen Stadtfest

Das Gelände am Brigachufer füllte sich schon vor Ankunft des Entenpulks zusehends wie bei einem Stadtfest. Für die sehr zahlreichen Kinder gab es außer den gelben Enten weitere Gelegenheiten zur Kurzweil. An den Verpflegungsständen bildeten sich pünktlich zur Mittagszeit lange Schlangen, aber die nötige Geduld wurde mitgebracht – und das Picknick am Brigachufer konnte als rundum gelungen bezeichnet werden.

Dieses Jahr gehen die Erlöse zugunsten des „Bunten Kreises – Leben geben“ in Villingen-Schwenningen. Damit wird die familienorientierte, sozial-medizinische Nachsorge für Frühgeborene und schwer kranke Kinder und Jugendliche ermöglicht. Es kam schon etwas zusammen, denn die Startgebühr für eine Ente betrug 2,50 Euro und bot den teilnehmenden Enten-Wettern die Chance auf einen von über 100 attraktiven Preisen. Die Gewinnlisten sind auf der Website des Round Table 76 (http://www.entenrennenvs.de) einsehbar.