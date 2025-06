1 Bürgermeister Herdner und Rektorin Bohrmann werfen die ersten Enten in die Breg am Rößleplatz. Foto: Louisa Speicher So viele Quietscheenten sind noch nie auf einmal auf der Breg geschwommen – beim Entenrennen in Furtwangen schwammen 1700 Enten um den Sieg. Zahlreiche Zuschauer jubelten ihre an.







Link kopiert



„Ein Rennen, das sich für den guten Zweck belebt“, sagt Student und Mitorganisant Yunus Genc in seiner Rede zu Beginn des vierten Entenrennens auf der Breg in Furtwangen. Am Donnerstag war es so weit – das mittlerweile traditionelle Rennen ging in die vierte Runde und sorgte bei sonnigem Wetter für viel Andrang.