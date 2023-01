Alternative zu Skifahren und Fasnet in Rötenberg

1 Nur zugelassene Enten dürfen am Rennen teilnehmen. Foto: Fischer

Zum mittlerweile elften Entenrennen im Rötenberger "Frankentäle" laden die Familien Huuck und Fischer auf Samstag, 21. Januar, ein. Anmeldung zur Teilnahme ist bis zum 16. Januar möglich.















Aichhalden-Rötenberg - Es hat sich mittlerweile zu einem vorfasnachtlichen Geheimtipp im Bereich der Rötenberger "Fischerhäuser" entwickelt, das Entenrennen im "Frankentäle". Der zwanglose Treff beginnt, am Samstag, 21. Januar, um 15.30 Uhr, das Rennen selbst startet eine Stunde später.

Nur zugelassene Tiere

In die Wertung kommen nur die großen blassblauen, die violetten sowie die neuen Rennentchen im Anzug. Eigenbau, E-Antrieb unter den Flossen und weiteres ist nicht möglich. Wer sich aber rechtzeitig anmeldet, könne auch sicher sein, eine zugelassene Ente zu bekommen. Wer seine "alte" Ente aus einem der Vorjahre mitbringen will, sollte bei der Anmeldung die Nummer mitteilen. Auswertung und Siegerehrung ist am Renntag gegen 17.30 Uhr.

Für Kinder wird auch kein Startgeld erhoben, Erwachsene bezahlen ein Euro – und wer die Ente als Erinnerung behalten möchte, drei Euro. Eine Tasse mitzubringen wäre für warme Getränke notwendig, heißt es in der Einladung.

Kein Rennen bei schlechtem Wetter

Sollte es regnen oder stürmen wird die Veranstaltung abgesagt: "Die Enten sollen nass werden, nicht wir", sagen die Organisatoren.

Info:

Anmeldungen für das Rennen unter Telefon 07444/91 71 30, Fax 07444/91 61 35, E-Mail: info@funshine.de